Uşak'ta Oğul Baba Darbesi: Baba Hayatını Kaybetti

Uşak'ta Oğul Tarafından Darbedilen Baba Hayatını Kaybetti

Uşak'ta yaşanan trajik bir olayda, Remzi Deniz (23) tarafından darbedilen babası Engin Deniz (58), hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Aybey Mahallesi İkinci Yürek Sokak'ta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü baba ile oğlu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Remzi Deniz, babasını sopayla darbetti.

Durumun acil olarak bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Engin Deniz, hemen Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Engin Deniz yaşamını yitirdi.

Olayın ardından Remzi Deniz, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.