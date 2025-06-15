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Uşak'ta Trafik Kazasında 1 Ölü, 4 Yaralı

Uşak'ta devrilen hafif ticari araçta 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayın detayları için haberimizi okuyun.

Yayın Tarihi: 15.06.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 15.06.2025 14:48
Uşak'ta Trafik Kazasında 1 Ölü, 4 Yaralı

Uşak'ta Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Uşak'ta meydana gelen feci trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti ve 4 kişi yaralandı. Kaza, İzmir-Uşak kara yolunda, İ.K. (21) yönetimindeki 06 MYM 98 plakalı hafif ticari aracın, Ulucak köyü yakınlarında refüje çarpması sonucunda gerçekleşti.

Kaza Anı ve Müdahale

Kaza ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Araçta bulunan yaralılar, sürücü İ.K., H.Ö. (51), A.B. (31), A.B. (1) ve Ferdiye Korkmaz (61), ambulanslarla Uşak'taki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Biri Kurtarılamadı

Yaralılardan Ferdiye Korkmaz, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı, ancak burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve kazanın nedenlerine dair çalışmalar devam etmektedir.

Uşak'ta devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 4 kişi...

Uşak'ta devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

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