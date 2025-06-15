DOLAR
38,85 0%
EURO
44,87 0%
ALTIN
4.344,5 0%
BITCOIN
4.109.492,02 -0,88%

Uşak'ta Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Uşak'ın Eşme ilçesinde bir evde çıkan yangında aynı aileden 3 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 15.06.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 15.06.2025 14:53
Uşak'ta Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Uşak'ın Eşme ilçesindeki yangın paniğe neden oldu

Uşak'ın Eşme ilçesi, Elvanlar Mahallesi'nde yer alan bir apartmanda meydana gelen yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın, A.B.'ye (69) ait dairenin birinci katında, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıktı.

Yangının bildirilmesi üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın sırasında dumandan etkilenen aile üyeleri; A.B., eşi Y.B. (70) ve kızları E.B. (39), ambulansla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

E.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilerek, gerekli müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sonucu evde ciddi hasar meydana geldi.

Yangının söndürülmesi için ekiplerin hızlı bir çalışma sergilediği ve durumun kontrol altına alındığı ifade edildi.

Uşak'ın Eşme ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen aynı aileden 3 kişi hastanede...

Uşak'ın Eşme ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen aynı aileden 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Uşak'ın Eşme ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen aynı aileden 3 kişi hastanede...

Uşak'ın Eşme ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen aynı aileden 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Bolu'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25-33 Zam

Elazığ'da Ücretsiz Yaz Spor Kursları Başlıyor!

İŞKUR'dan Engelli Girişimcilere 580.000 TL Destek

Erzurum'da İstihdama Dev Adım: Yüzlerce Kişiye Eğitim ve İş İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya'da Engelli Genç İçin Temsili Asker Eğlencesi Düzenlendi
2
Zeybekci'den Ekonomik İyileşme Vurgusu: 'Türkiye Çarklarını Hızla Dönmeye Başlayacak!'
3
Mardin'de 400 Dekar Buğday Alanı Yanarak Zarar Gördü
4
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Filistin'e Destek Mesajı
5
Hatay'da Babanın Kızına Kıydığı Olay: Eşi Yaralı
6
Çalışkan'dan İzmir Belediyesindeki Grev Sürecine İlişkin Önemli Açıklamalar
7
8. Çoruh Plastik Sanatlar Çalıştayı'nda 35 Eser Sergilendi

Ankara Meclisi'nden Yaşlılara Ücretsiz Ulaşım Müjdesi!

Milyonlar 15 Temmuz'da Zam Müjdesi Alacak!

İstihdam Seferberliği: 1.32 Milyon Kişiye İş Müjdesi

Gaziantep’te Yeni Sosyal Konut Projesi İçin Başvurular Başlıyor!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 5.000 TL Asker Adaylarına Destek

Elazığ'da Ücretsiz Yaz Spor Kursları Başlıyor!

Sağlık Bakanlığı'ndan Tarihi Rapor Yenileme Hamlesi

Haziran'da Çiftçilere Müjde: Destek Ödemeleri Geliyor!

Bolu'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25-33 Zam

İŞKUR'dan Engelli Girişimcilere 580.000 TL Destek

Erzurum'da İstihdama Dev Adım: Yüzlerce Kişiye Eğitim ve İş İmkanı

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi