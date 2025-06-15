Uşak'ta Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Uşak'ın Eşme ilçesindeki yangın paniğe neden oldu

Uşak'ın Eşme ilçesi, Elvanlar Mahallesi'nde yer alan bir apartmanda meydana gelen yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın, A.B.'ye (69) ait dairenin birinci katında, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıktı.

Yangının bildirilmesi üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın sırasında dumandan etkilenen aile üyeleri; A.B., eşi Y.B. (70) ve kızları E.B. (39), ambulansla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

E.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilerek, gerekli müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sonucu evde ciddi hasar meydana geldi.

Yangının söndürülmesi için ekiplerin hızlı bir çalışma sergilediği ve durumun kontrol altına alındığı ifade edildi.

Uşak'ın Eşme ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen aynı aileden 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Uşak'ın Eşme ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen aynı aileden 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.