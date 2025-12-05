Uşakov: Putin’in de katıldığı müzakerelerde ilerleme kaydedildi

ABD ile yürütülen görüşmeler ve Moskova zirvesi

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik ABD ile yürütülen müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Uşakov, Moskova medyasına yaptığı değerlendirmede, "Başkanımızın (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) da katıldığı ana müzakerelerde bence ilerliyoruz. Bu umut verici, ABD ekibiyle çalışmaya devam etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Uşakov, ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı Donald Trump’ın kıdemli danışmanı ve damadı Jared Kushner ile Moskova’da yapılan son görüşmede tüm konuların, Ağustos ayında Alaska’da varılan mutabakatlar temelinde ele alındığını belirtti. Ayrıca Moskova’daki son görüşmeye ilişkin ABD’nin tepkisini beklediklerini vurguladı.

Yakın gelecekte Putin ile Trump arasında bir görüşme olup olmayacağı sorusuna Uşakov, "Elbette olabilir" yanıtını verdi.

Avrupa'ya sert eleştiri

Uşakov, Avrupalılar için sert sözler sarf ederek, "Avrupalılar sürekli olarak Rusya için kabul edilemez taleplerde bulunuyor. Avrupalıların, Ukrayna meselelerinde bir çözüme ulaşılmasına katkıda bulunmadığını söyleyebilirim" dedi.

