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Üsküdar'da Toprak Kayması Sebebiyle İki Bina Tahliye Edildi

Üsküdar'da toprak kayması nedeniyle 9 daire ve 3 iş yeri tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 05:57
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 05:57
Üsküdar'da Toprak Kayması Sebebiyle İki Bina Tahliye Edildi

Üsküdar'da meydana gelen toprak kayması, iki binanın bahçesinde önemli bir tehlike oluşturdu. Küplüce Mahallesi Atlas Çiçeği Sokak'ta, bilinmeyen bir sebeple gerçekleşen olay sonucunda 9 daire ve 3 iş yeri tahliye edilerek mühürlendi.

Olay anında, toprak kayması esnasında patlayan büyük gürültüler bina sakinlerinin dikkatini çekti ve bu durumla ilgili Küplüce Mahallesi'ndeki polis, itfaiye, AFAD ve zabıta ekipleri hızla müdahale etti.

AFAD ekiplerinin yapmış olduğu incelemeler sonrası, güvenlik önlemleri gereği iki bina tamamen tahliye edilerek mühürlendi. Bina sakini Ömer Faruk Düztaş, olayın gece yarısı uyku sırasında meydana geldiğini ve büyük bir gürültü duyduklarını belirtti. Düztaş, "İki gürültü arasında 10-15 dakika vardı. Bahçede toprak kayması olduğunu fark ettik ve tüm sakinler olarak dışarı çıktık. Evlerimiz tedbir amaçlı tahliye edildi. Bu geceyi otellerde veya akrabalarımızın yanında geçirmek durumundayız. Binanın durumu yarın netlik kazanacak," şeklinde konuştu.

Olayla ilgili gelişmelerin takip edileceği bildirildi.

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