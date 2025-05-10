Üsküdar'da Vakıflar Haftası Coşkusu

Üsküdar'da "Vakıflar Haftası" Etkinlikleri Yapıldı

Üsküdar, geleneksel etkinliklere ev sahipliği yaparak "Vakıflar Haftası"nı coşkuyla kutladı. Bu yıl, Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü tarafından "Vakıf ve Aile" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikler, Mimar Sinan Meydanı'nda düzenlendi.

İlk Gün Konserlerle Başladı

Etkinliğin ilk günü, mehteran ekibi ve tasavvuf grubu konseri ile renklendi. Katılımcılar, müzik eşliğinde vakıfların tarihine dair bir yolculuğa çıkarak geçmişle günümüzü bağlayan anlar yaşadı.

İkinci Günde Tiyatro ve Atölyeler

İkinci gün ise tiyatro gösterimleri, çocuklara yönelik oyun atölyeleri ve ilgi çekici söyleşilerle devam etti. Film gösterimi ise katılımcılara keyifli anlar sundu.

Geleneksel İkramlar

Etkinlik boyunca katılımcılara Osmanlı şerbeti, lokma tatlısı, aşure, pamuk şeker ve patlamış mısır gibi lezzetler ikram edildi. Bu tür ikramlar, etkinliğin sıcaklığını artırarak katılımcılara hoş anlar yaşattı.

Sanat ve Eğitim Bir Arada

Etkinlikte naht ve hat sanatı atölyeleri de yer aldı. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma Geliştirme Eğitim ve Uygulama Merkezi'nden (ARGEM) öğrenciler, kendi projelerini tanıtma fırsatı buldu. Bu yönüyle etkinlik, eğitimle sanatı bir araya getirerek katılımcılara zengin bir deneyim sundu.

Üsküdar'da, "Vakıflar Haftası" kapsamında yapılan etkinlikte konserler verildi, atölyeler düzenlendi.