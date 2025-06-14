Üsküp'te 2. Uluslararası İnsan Hakları ve Kültür Ödülleri Töreni Gerçekleşti

Üsküp'te 2. Uluslararası İnsan Hakları ve Kültür Ödülleri Töreni Düzenlendi

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, 2. Uluslararası İnsan Hakları ve Kültür Ödülleri töreni gerçekleştirildi. Tören, Üsküp'teki Filarmoni Konser Salonu'nda, Rumeli Türkleri Vakfı'nın öncülüğünde, TRT, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)'nın katkılarıyla yapıldı.

Önemli İsimler Törende Bulundu

Törene, Kuzey Makedonya Başbakan Birinci Yardımcısı İzzet Meciti, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile birçok davetli katıldı.

Büyükelçi Ulusoy'dan Anlamlı Mesajlar

Büyükelçi Ulusoy, burada yaptığı konuşmasında, Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında tarihi, kültürel ve beşeri bağlar bulunduğunu belirtti. Ulusoy, "Ülkemizin Balkan ülkeleriyle mevcut kurumsal işbirliğinin yanı sıra Balkan halklarıyla da sarsılmaz derecede sağlam bağlara sahibiz. Bu topraklarda yaşayan tüm kardeşlerimizle kader ortaklığımız var." şeklinde konuştu.

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ilişkilerde, Makedonya'daki Türk toplumunun önemine dikkat çeken Ulusoy, "Türk toplumu, ekonomi, ticaret, kültür, sanat, edebiyat, medya ve diğer birçok alanda bu ülkenin refahına ve kalkınmasına gözle görülür katkılar yapmaya devam ediyor. Biz de Türkiye olarak tüm kurumlarımızla Makedonya Türk toplumunun yanında olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Törende, İnsan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğü alanında çalışmalarından dolayı ödüllendirilen isimler arasında, Kuzey Makedonya Başbakan Birinci Yardımcısı Meciti, Kuzey Makedonya Tetova Üniversitesi'nden Süleyman Baki, Arnavut tarihçi Ardian Muhaj, ve İşkodra İstanbul Derneği Başkanı Rıdvan Seferaj yer aldı.

Ayrıca, Üsküp Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Profesörü Ferid Muhiç, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Batı Trakya Türk Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği Başkanı Hüseyin Baltacı, yazarlar Şefka Begovic Licina ve Harun Crnovrsanin gibi isimler de ödül aldı.

Programda ayrıca, TRT, YTB, TİKA ve Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB)'ne katkılarından ötürü ödüller verildi.

Sanat Dolu Bir Gece

Ödül töreninin ardından, bölgeden sanatçılar, konuklara unutulmaz anlar yaşatacak performanslar sergiledi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, "2. Uluslararası İnsan Hakları Ve Kültür Ödülleri" töreni gerçekleştirildi. Üsküp'teki Filarmoni Konser Salonu'nda, Rumeli Türkleri Vakfı'nın öncülüğünde, TRT, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) katkılarıyla gerçekleştirilen törene, Kuzey Makedonya Başbakan Birinci Yardımcısı İzzet Meciti, bölgeden siyasiler, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, "2. Uluslararası İnsan Hakları Ve Kültür Ödülleri" töreni gerçekleştirildi. Üsküp'teki Filarmoni Konser Salonu'nda, Rumeli Türkleri Vakfı'nın öncülüğünde, TRT, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) katkılarıyla gerçekleştirilen törene, Kuzey Makedonya Başbakan Birinci Yardımcısı İzzet Meciti, bölgeden siyasiler, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.