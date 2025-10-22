Üsküp'te Kent Araştırmaları Kongresi Başladı: Kentsel Gelişim ve Çözümler

Üsküp'te Kent Araştırmaları Kongresi Başladı

Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) kampüsünde düzenlenen "Kentsel Gelişim, Sorunlar ve Çözümler" temalı Kent Araştırmaları Kongresi açılış töreniyle başladı. Etkinlik, IBU Kent Araştırmaları Enstitüsü ve TİKA destekleriyle gerçekleştiriliyor.

Açılışta vurgulananlar

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, şehirlerin öncelikle "insanı yaşatan mekanlara" sahip olması gerektiğini vurguladı. Göksu, "Ben şehri hep şöyle tarif ediyorum: Şehir insanın taleplerinin karşılandığı mekandır, şehir insanın insan olarak fıtratının kendisinden arzu ettiği taleplerini engelsiz, amasız, fakatsız karşılandığı mekanlardır. Şehir insanın arzu ve isteklerini bir tık daha öteye görebilecekleri hayallerini gerçekleştirdiği mekanlardır. Bunun içindir ki insanı yaşatan şehri inşa etmek istiyorsanız, insanın hayallerini inşa eden şehri kurmak zorundasınız." dedi.

IBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar, iyi bir şehir ve kentsel gelişim fikrine üniversitenin Sanat ve Dizayn Fakültesi aracılığıyla katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Kongre organizasyonu ve katılımcılar

Kent Araştırmaları Enstitüsü Genel Direktörü Emir Osmanoğlu, kongrenin 3 gün süreceğini ve 35 oturumda 120'yi aşkın konuşmacı ile tartışmaları sürdüreceğini aktardı. Osmanoğlu, kentlerin hem teknolojik ilerleme ve ekonomik büyümenin merkezleri olduğunu hem de artan eşitsizlikler, kentsel adaletsizlikler ve ekolojik kırılganlıkların en keskin yaşandığı alanlar olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Zafer Çelik (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi) kentsel gelişim çalışmalarının 2009'da başladığını ifade ederken, Doç. Dr. Yahya Aydın günümüzde şehirlerin iklim değişikliği, iklim uyumu, göç ve barınma gibi derin zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Kongrede ele alınacak başlıca konular

Kongrede 24 Ekim'de sona erecek program kapsamında şu başlıklar işlenecek: Dönüşüm ve Sürdürülebilir Kentler, Afet Yönetimi, Kent Kimliği ve Kültürel Miras, Kentlerin Geleceği: Dijital Dönüşüm ve Yönetişim, Konut ve Barınma, Kentsel Ayrışma ve Eşitsizlikler ile Kentsel Mekan, Çevre ve İklim Adaleti.

Etkinlik, yerel ve uluslararası paydaşları bir araya getirerek kentsel politikalar, sürdürülebilirlik ve sosyal adalet ekseninde çözüm önerileri üretmeyi hedefliyor.

