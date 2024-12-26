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Üsküp'te Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu: Yeni Fırsatlar ve Hedefler

Üsküp'te düzenlenen Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirme hedefini vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 19:18
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 19:34
Üsküp'te Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu: Yeni Fırsatlar ve Hedefler

Üsküp’te Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu Gerçekleştirildi

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküpte, Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu yoğun katılımla gerçekleştirildi. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ve Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı himayesinde düzenlenen forumda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Kuzey Makedonya Ticaret Odası da önemli bir rol üstlendi.

Önemli Katılımcılar ve Açıklamalar

Foruma Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve heyeti, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski, Ekonomi ve Çalışma Bakanı Besar Durmişi, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, iki ülkeden iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Mucunski, Türkiye’nin Kuzey Makedonya için önemli bir stratejik ortak olduğuna dikkat çekerek, “Bugünkü forumun karşılıklı ekonomik ilişkilerin daha da yoğunlaşmasına ve daha yüksek bir düzeye ulaşmasına olumlu etkiler yapacağını umuyorum” dedi. Mucunski, ayrıca, Türkiye ile olan ticaret hacminin yükseliş trendinde olduğunu ve 1 milyar dolarlık eşik miktarının aşılacağına öngörüde bulundu.

Yatırımlar ve Ekonomik İşbirliği

Kuzey Makedonya'da yaklaşık 2 bin Türk şirketinin faaliyet gösterdiğini belirten Mucunski, Türklerin bu yıl en çok ziyaret eden turistler arasında yer aldığını ifade etti. Ekonomi ve Çalışma Bakanı Durmuşi, Türkiye ile olan işbirliklerinin her zaman mükemmel olduğunu vurgulayarak, “Kuzey Makedonya'daki toplam yatırımlar 2 milyar avroyu bulmakta ve Türk yatırımcıların yabancı yatırımların %38’ini oluşturduğunu” aktardı.

DEİK ve Türkiye Müteahhitler Birliği Açıklamaları

DEİK Başkanı Nail Olpak, forumda Serbest Ticaret Anlaşmasının güncelleme görüşmelerinin heyecan verici olduğunu belirtti. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, Türkiye’nin son 50 yıldır müteahhitlik sektöründe dünya genelinde önemli başarılar elde ettiğini ifade etti. “Bugün itibarıyla dünyanın 137 ülkesinde 523 milyar dolar tutarında 12 binin üzerinde proje tamamladık” ifadesini kullandı.

Gelecek Perspektifi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tamer Kıran, Kuzey Makedonya’nın Avrupa Birliği (AB) katılım sürecini memnuniyetle takip ettiklerini belirtti. Kıran, “Katılım sürecinin gerektirdiği reformlar, Kuzey Makedonya ekonomisini güçlendirerek rekabet gücünü artıracak” dedi. Ayrıca, Kuzey Makedonya Ticaret Odası Başkanı Branko Azeski de pazarındaki Türk firmalarıyla olan işbirliğini vurguladı.

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te, Türkiye Ticaret Bakanlığı ile Kuzey Makedonya Dışişleri ve...

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te, Türkiye Ticaret Bakanlığı ile Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı himayelerinde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Kuzey Makedonya Ticaret Odası tarafından Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu düzenlendi.

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te, Türkiye Ticaret Bakanlığı ile Kuzey Makedonya Dışişleri ve...

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te, Türkiye Ticaret Bakanlığı ile Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı himayelerinde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Kuzey Makedonya Ticaret Odası tarafından Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu düzenlendi.

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