USS New Orleans'ta 12 saat süren yangın Okinawa'da söndürüldü

Okinawa'daki White Beach limanında demirli USS New Orleans'ta çıkan yangın, yerel saatle 16.00'da başlayıp 04.00'te söndürüldü; iki personel hafif yaralandı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 10:09
Yangın ve müdahale

Japonya'nın Okinawa eyaletindeki askeri limana demirleyen ABD'ye ait amfibi savaş gemisi USS New Orleans'ta dün yerel saatle 16.00'da çıkan yangın, bu sabah yerel saatle 04.00'te söndürüldü.

Yangın söndürme çalışmalarına Japonya Sahil Güvenliği (Kaiho) ve Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) güçleri de destek verdi. Devlet televizyonu NHK'nin yayımladığı görüntülerde geminin pruvasından uzun süre siyah duman yükseldiği görüldü.

Zarar, yaralananlar ve yetkili açıklamaları

Olay esnasında iki ABD donanma personeli hafif yaralandı ve gemide tedavi edildi. Okinawa Valisi Tamaki Denny, yaptığı açıklamada olaydan duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, söndürülmemesi halinde yangının "ada sakinlerine yönelik büyük bir felakete" yol açabileceğini belirtti.

Kyodo ajansı, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü aktardı.

Gemi hakkında

ABD Donanmasının internet sitesine göre, USS New Orleans gemisi, güvertesinde aynı anda iki Osprey nakliye uçağını kalkış ve iniş için taşıyabiliyor.

