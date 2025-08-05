Uttarakhand'da Meydana Gelen Heyelanda 4 Kişi Hayatını Kaybetti, 50'den Fazla Kişi Kayboldu

Hindistan'da Faciaya Yol Açan Heyelan

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu heyelan, 4 kişinin ölümüne ve 50'den fazla kişinin kaybolmasına sebep oldu. India Today gazetesinin aktardığına göre, eyaletin Dharali bölgesinde aniden bastıran sağanak yağış, heyelanı tetikledi.

Yetkililer, yaptığı açıklamada, Uttarakhand Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami'nin sosyal medya üzerinden durumu güncellediğini bildirdi. Dhami, Hint ordusu ve arama kurtarma ekiplerinin olay yerinde aktif olarak çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Heyelan bölgesinde yaşayanlar güvenli alanlara tahliye edilirken, afet bölgesine gerekli yardım malzemelerinin ulaştırıldığı belirtildi. İçişleri Bakanı Amit Shah, bölgeye her türlü desteğin sağlanacağını kaydetti.

Görgü tanıkları tarafından kaydedilen görüntülerde, heyelanın evleri ve çevredeki bitki örtüsünü sürükleyerek yıktığı gözlemleniyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kaybolanların bulunması için umutlar sürüyor.

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişiden haber alınamıyor.

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişiden haber alınamıyor.