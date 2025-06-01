Uzlaştırmacılar Günü’nde Müthiş Başarı: 1.9 Milyon Dosyada Uzlaşma Sağlandı

Toplumsal Barış İçin Uzlaştırmanın Önemi

Oğuzhan Yaşar, Antalya’daki programda, modern ceza adalet sistemlerinin temel yaklaşımlarından birinin mağdurun zararının giderilmesi ve faillerin topluma kazandırılması olduğunu vurguladı. Uzlaştırma kurumunun, sadece hukuki bir başarı değil, aynı zamanda bir medeniyet başarısı olduğunu ifade etti.

Uzlaştırmacıların Rolü ve Eğitim

Yaşar, 31 bin 429 uzlaştırmacının bulundugunu ve uzlaştırma kurumunun gelişiminin çok boyutlu bir süreç olduğunu anlattı. Eğitim programları ve denetim sistemleri ile bu alandaki gelişmelerin süreceğini vurguladı. Bu süreçte uzlaştırmacıların özverili çabalarının önemli bir yere sahip olduğu belirtildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı’dan Destek Açıklamaları

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, uzlaştırma kurumunun en verimli ve yoğun kullanılan alternatif çözüm yolu olduğunu kaydetti. Kahveci, tarafların uzlaşmasının toplumsal barışa katkı sağlayacağını dile getirdi.

Program Sonunda Fotoğraf Çekimi

Konuşmaların ardından, Oğuzhan Yaşar ve Yakup Ali Kahveci, programa katılan uzlaştırmacılarla birlikte fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Bu etkinlik, uzlaştırma kurumunun toplum içindeki önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Oğuzhan Yaşar (ortada), Antalya’da Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen 1 Haziran Uzlaştırmacılar Günü programına katıldı. Konuşmaların ardından, programa katılan uzlaştırmacılarla fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Oğuzhan Yaşar (ortada), Antalya’da Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen 1 Haziran Uzlaştırmacılar Günü programına katıldı. Konuşmaların ardından, programa katılan uzlaştırmacılarla fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.