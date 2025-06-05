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Uzmanlar Doğu Anadolu Fay Hattı'nda Tehlikeli Enerji Birikimine Dikkat Çekiyor

Uzmanlar, Doğu Anadolu Fay Hattı'ndaki enerji birikimine dikkat çekerek Bingöl ve çevresinde deprem riski konusunda uyarılarda bulundu.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 12:24
Uzmanlar Doğu Anadolu Fay Hattı'nda Tehlikeli Enerji Birikimine Dikkat Çekiyor

Uzmanlardan Bingöl'deki Deprem Tehlikesine Dikkat

Doğu Anadolu Fay Hattı'nda biriken enerji, uzmanın dikkatini çekti. Dicle Üniversitesi'nden Prof. Dr. Orhan Kavak, bölgedeki tehlike ve olası depremler hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bingöl ve Çevresi Tehlikeli Bölge

Prof. Dr. Orhan Kavak, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen son depremlerin, Doğu Anadolu Fay Hattı üzerindeki sıkışmalardan kaynaklandığını belirtti. "Bingöl-Karlıova arası, Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşerek Marmara Denizi'ne kadar uzanıyor. Bu bölge, ciddi bir enerji birikimini barındırıyor ve bu nedenle deprem riski çok yüksek," dedi.

Tehlikeli Enerji Birikimi

Kavak, "Bingöl ve çevresi, özellikle Bitlis-Zagros kuşağının etkisi altında, tehlikeli bir bölgedir. Yakın gelecekte 6, uzun vadede 7 büyüklüğünde depremler olabileceğini söyleyebiliriz," şeklinde uyarıda bulundu.

Kentsel Dönüşümü İhmal Etmemek Gerek

Depreme dayanıklı yapılar inşa edilmesi gerektiğini vurgulayan Kavak, "Bu yaşam alanlarını depreme dayanıklı hale dönüştürdüğümüz an ciddi can ve mal kayıplarının önüne geçebiliriz. Uygun kentsel dönüşümleri gerçekleştirmeliyiz," diye belirtti.

Olası Depremlerle İlgili Bilgiler

Fırat Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ercan Aksoy da, Bingöl'de meydana gelen son depremlerin yıkıcı bir etki yaratma potansiyelinin düşük olduğunu açıkladı. "Bingöl'ün Karlıova ve Kiğı ilçelerindeki fayların 6'nın üzerinde deprem üretme kapasitesi yok," dedi.

Özlüce Barajı ve Sıfır Etki

Bingöl Üniversitesi Enerji, Çevre ve Doğal Afet Araştırmaları Merkezi'nden Dr. Kenan Akbayram, Özlüce Barajı'nın depremler üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu belirtti. Barajın su miktarının, bölgede beklenen depremleri etkilemeyecek kadar düşük olduğunu ifade etti.

Yedisu Fay Zonu ve Sismik Boşluk

Akbayram, Yedisu Fay Zonu'nda 1784 yılından bu yana bir deprem meydana gelmediğine dikkat çekerek, bu bölgenin bir sismik boşluk olduğunu belirtti. Ayrıca, bu tür bölgelerde yapılan bilimsel değerlendirmelerin, halkın kaygı düzeyini artırmaya neden olabileceğini ifade etti.

"Doğu Anadolu Fay Hattı'ndaki enerji birikmesine" dikkati çeken uzmanlar, Bingöl ve çevresinde...

"Doğu Anadolu Fay Hattı'ndaki enerji birikmesine" dikkati çeken uzmanlar, Bingöl ve çevresinde olası bir depreme karşı hazırlıklı olunması uyarısında bulundu. Dicle Üniversitesi (DÜ) Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Kavak, fay hatlarını ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Doğu Anadolu Fay Hattı'ndaki enerji birikmesine" dikkati çeken uzmanlar, Bingöl ve çevresinde...

"Doğu Anadolu Fay Hattı'ndaki enerji birikmesine" dikkati çeken uzmanlar, Bingöl ve çevresinde olası bir depreme karşı hazırlıklı olunması uyarısında bulundu. Fırat Üniversitesi (FÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy (fotoğrafta) Bingöl'ün Kiğı içesinde son bir haftada meydana gelen sarsıntıların beklenen olası depremle bağlantılı olmadığını belirtti.

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