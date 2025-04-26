Vakıflar Genel Müdürü Aksu, Bosna Hersek'te Tarihi Eserlerin Yeniden İbadete Açılış Töreninde

Vakıflar Genel Müdürü Aksu Bosna Hersek'teki Açılış Törenine Katıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Bosna Hersek İslam Birliği tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Bosna Hersek Vakıf Günleri çerçevesinde yeniden ibadete açılan eserlerin açılışına iştirak etti.

Aslına Uygun Yeniden İnşa Edilen Eserler

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde, Vakıflar Genel Müdürlüğü destekleriyle aslına uygun olarak yeniden inşa edilen Osmanlı dönemi eserleri, Şeyh Opijac Tekkesi ve Mostar Hacı Bali Camisinin açılışı için özel bir program gerçekleştirildi.

Aksu'nun Açılış Konuşması

Mostar Şeyh Opijac Tekkesi'nin açılışında konuşan Aksu, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sadece taşınmazları korumakla kalmadığını, aynı zamanda ait oldukları coğrafyanın ruhunu, kimliğini ve hafızasını yaşatan eserleri de ihya ve inşa ettiğini vurguladı. Aksu, şunları kaydetti: "Bosna Hersek, bizim için sadece güzel ilişkilerimizin olduğu bir dost ülke değil. Bu coğrafya, ortak tarihimizin, kültürümüzün ve inancımızın derin izlerini taşıyor ve bizleri birbirimize gönülden bağlıyor."

Hacı Bali Camisi'nin Önemi

Hacı Bali Camisi'nin açılışında, Aksu bu eserin Osmanlı dönemine ait bir vakıf eseri olduğunu belirtti. Aksu: "Hacı Bali Camisi, minarelerinden yeniden yükselen ezan sesleriyle bu güzel şehrin maneviyatına katkısını kaldığı yerden devam ettirecek." Eğerki bu inşa projesi sadece fiziki bir onarım değil, geçmişle gelecek arasında kurulan bir köprü olarak tanımladı.

Türkiye'nin Rolü

Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar İdaresi Müdürü Senaid Zajimovic, Türkiye'ye yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederek, Türkiye'nin yalnızca binaları yenilemediğini, aynı zamanda kimlikleri yeniden canlandırdığını ifade etti. Zajimovic: "Biz varız, hakkımız var, imanımızla, dilimizle, kültürümüzle ve mirasımızla bu topraklara aitiz." şeklinde konuştu.

Program Detayları

Programa, Türkiye'nin Mostar Başkonsolosu Fatih Ekinci, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bosna Hersek İslam Birliği yetkilileri, akademisyenler, sanatçılar ve davetliler katıldı. Ayrıca Boşnak sanatçılar Türkçe ve Boşnakça ilahiler seslendirdi, Boşnak kadınlar ise misafirlere ikramlar hazırladı.

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde Vakıflar Genel Müdürlüğünün desteğiyle aslına uygun yeniden inşa edilen Osmanlı dönemi eserleri Şeyh Opijac Tekkesi ve Mostar Hacı Bali Camisi'nin ibadete açılışları dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde Vakıflar Genel Müdürlüğünün desteğiyle aslına uygun yeniden inşa edilen Osmanlı dönemi eserleri Şeyh Opijac Tekkesi ve Mostar Hacı Bali Camisi'nin ibadete açılışları dolayısıyla program gerçekleştirildi.