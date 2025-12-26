DOLAR
Vali Hamza Aydoğdu'dan Ergan Dağı'nda Mehmetçiğe Moral Ziyareti

Vali Hamza Aydoğdu, Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde görev yapan Yaylabaşı Karakol Komutanlığı personeline moral ziyaretinde bulundu ve yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 06:56
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 06:56
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin güvenliğini sağlayan Yaylabaşı Karakol Komutanlığı personeline moral ziyaretinde bulundu.

Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Ergan Dağı'nda incelemelerde bulunan Vali Aydoğdu, bölgede asayiş ve güvenliği tesis etmek amacıyla 7/24 esasına göre görev yapan askerlerle bir araya geldi. Ziyarette, görevli personele yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı ve sahadaki ihtiyaçlar değerlendirildi.

Güvenliğimiz onlara emanet

Ziyaret sırasında askeri personele başarı ve kolaylıklar dileyen Vali Aydoğdu, güvenlik güçlerinin zorlu kış şartlarında gösterdiği fedakarlığın önemine dikkat çekti. Aydoğdu, Ergan Dağı'nın sadece bir spor merkezi değil, aynı zamanda Erzincan'ın misafir odası olduğunu belirterek konukların huzur içinde vakit geçirmesi için güvenlik birimlerinin büyük bir özveriyle çalıştığını vurguladı.

Askerlerin moral ve motivasyonunu artıran ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

