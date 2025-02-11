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Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a 3 Yıl 9 Ay Hapis Cezası

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Abdullah Zeydan'a silahlı terör örgütüne yardımdan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 10:03
Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a 3 Yıl 9 Ay Hapis Cezası

Abdullah Zeydan'a Hapis Cezası

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek suçundan yeniden yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme duruşmasına tutuksuz sanık Zeydan katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, esas hakkında hazırladığı mütalaasında Zeydan'ın cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Mahkemeye başvuruda bulunan Zeydan'ın avukatı, esas hakkında savunma yapmak için süre ve reddihakim talep etti, ancak bu talepler reddedildi. Sonuç olarak Zeydan, silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmeye teşebbüs suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Daha Önceki Yargı Süreci

Önceki davada 11 Ocak 2018'de Zeydan, silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek suçundan 5 yıl, terör örgütü propagandası yapmak suçundan ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası almıştı. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuş; ardından Yargıtay 16. Ceza Dairesince karar bozulmuştu.

Yargıtay'nın bozma ilamının ardından 6 Ocak 2022'de tekrar görülen davada Abdullah Zeydan'a 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmiş, mahkeme tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak sanığın tahliyesine hükmetmişti. Ancak bu karar da Yargıtay 3. Ceza Dairesince bozulmuştu.

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