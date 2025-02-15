Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan Görevden Uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın görevden alındığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 07:41
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 07:41
Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan Görevden Uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın görevden uzaklaştırıldığını resmen açıkladı. Açıklamada, görevden alma nedenine dair detay verilmedi. Bu gelişme, yerel yönetimlerdeki değişimin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Van'da yaşanan bu olay, şehirdeki siyasi atmosferi de etkilemesi bekleniyor. Abdullah Zeydan, uzun süredir belediye başkanlığı görevini yürütüyordu ve bu durum, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Bu tür görevden almaların sıklığı, yerel yönetimlerin işleyişi ve merkezi hükümetle ilişkiler üzerine tartışmalara neden olabiliyor. Zeydan'ın yerine kimin atanacağı ve sürecin nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor.

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