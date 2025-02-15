Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan Görevden Uzaklaştırıldı

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, hapis cezası nedeniyle görevden uzaklaştırıldı. Vali Ozan Balcı, başkan vekili olarak göreve başladı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 08:11
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 08:11
Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan Görevden Uzaklaştırıldı

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan Görevden Uzaklaştırıldı

Van Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bir düzenlemeyle büyük bir değişime sahne oldu. Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, hakim tarafından verilen ceza kararı nedeniyle görevden alındı.

Van Valisi Ozan Balcı'nın Yeni Görevi

İçişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Abdullah Zeydan, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2023/77 esas sayılı dosyası kapsamında 11 Şubat 2025'te 'silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı.

Buna istinaden, Anayasa'nın 127'nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak Zeydan görevden uzaklaştırıldı. Açıklamada aynı zamanda, Van Valisi Ozan Balcı'nın Belediye Başkan Vekili olarak atanmasına da yer verildi.

Ozan Balcı Göreve Başladı

Ozan Balcı, İçişleri Bakanlığı tarafından Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmesinin ardından, sabah saatlerinde belediye binasına gelerek göreve başladı. Kurum amirleri ve yetkililer tarafından karşılanan Valinin, makama geçmesiyle birlikte yeni görevine başlamış oldu.

Belediye binası çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, görevden uzaklaştırılan Abdullah Zeydan’a verilen ceza sonrasında binanın önünde toplanan kalabalık için kurulan çadır da kurum tarafından kaldırıldı.

İçişleri Bakanlığınca, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan görevden uzaklaştırıldı...

İçişleri Bakanlığınca, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan görevden uzaklaştırıldı, Van Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığınca, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan görevden uzaklaştırıldı...

İçişleri Bakanlığınca, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan görevden uzaklaştırıldı, Van Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

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