Van'da 2025'te Yaklaşık 800 Kişi Sigarayı Bıraktı: 17 Poliklinik ve Mobil Timlerle Başarı

Van'da sigara bırakma çalışmalarında başarı: 2025'te yaklaşık 800 kişi sigarayı bıraktı

Van İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sağlıklı Hayat Merkezleri ve bağlı sigara bırakma polikliniklerinde, 2025 yılı içinde yaklaşık 800 kişinin sigarayı bıraktığı bildirildi. Kent genelinde hizmet veren 17 sigara bırakma polikliniği aracılığıyla vatandaşlara ücretsiz danışmanlık ve tedavi desteği sunuluyor.

Hizmet modeli ve hedef

Poliklinikler, tütün kullanımının azaltılmasını ve toplum sağlığının korunmasını hedefleyerek, sigarayı bırakmak isteyen bireyleri düzenli takip ediyor ve tedavi süreçlerini destekliyor. Sağlık personelinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında hem sabit poliklinik hizmetleri hem de sahada aktif görev yapan mobil timlerle bilgilendirme ve yönlendirme gerçekleştiriliyor.

Başvuru ve tedavi verileri

Yapılan değerlendirmelere göre 2025 yılı içinde sigara bırakma polikliniklerine toplam 2 bin 614 kişinin ayaktan başvurduğu, bu kişilerden bin 800'üne sigara bırakma ilacı başlandığı ifade edildi. Tedaviye uyumu yüksek olan grupta ise yaklaşık %40'ın sigarayı tamamen bıraktığı kaydedildi.

İl Sağlık Müdürü'nün değerlendirmesi

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun destekleriyle koruyucu sağlık hizmetlerinde önemli mesafe katedildiğini vurguladı. Tosun şunları söyledi:

"İnsanları hastalanmadan önce; gerek kronik hastalıklara gerekse akut hastalıklara yakalanmadan önce, koruyucu sağlık hizmetlerimizle bilinçlendiriyor, hastaneye gitmeye gerek kalmadan, hastalık aşamasına gelmeden tedavi imkânları sunuyoruz. Bu hizmetlerden biri de Sağlıklı Hayat Merkezlerimiz ve ilçe sağlık müdürlüklerimiz bünyesinde başlayan, daha sonra sokaktaki her caddeye ve ara sokağa kadar yayılan sigara bırakma timleri ve polikliniklerimizdir. Hâlihazırda 17 noktada sigara bırakma polikliniği hizmeti veriyoruz."

Tosun, mobil sahada yürütülen çalışmaları da anlatarak şöyle devam etti:

"Bunun yanında yerinde sigara bırakma polikliniklerimiz ile sahada aktif görev yapan mobil timlerimiz de bulunuyor. Mobil timlerimiz, dükkân dükkân gezerek sigaranın zararlarını anlatıyor, sigarayı bırakmak isteyenlere yol gösteriyor. Ayrıca sigara bırakma mobil aracımız da şehrin kalabalık noktalarında, meydanlarda ve caddelerde hizmet vererek, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımıza hem bilgilendirme yapıyor hem de işlemlerini yerinde gerçekleştiriyor. 2025 yılı içerisinde il genelinde hizmet veren 17 sigara bırakma polikliniğine toplam 2 bin 614 kişi ayaktan başvurdu. Bu vatandaşlarımızdan bin 800’üne sigara bırakma ilacı başlandı. Tedaviye uyumu yüksek olan bu grubun yaklaşık yüzde 40’ı sigarayı tamamen bıraktı. Bu veriler doğrultusunda, ilimizde 2025 yılı içerisinde yaklaşık 800 vatandaşımız sigaraya veda etti."

Toplum sağlığı için önemine dikkat

Tosun, sigaranın KOAH, kalp krizi ve benzeri pek çok kronik hastalığın en önemli tetikleyicilerinden biri olduğunu belirterek, bu başarının toplum sağlığı açısından önemini vurguladı ve çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

