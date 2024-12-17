Van'da 21 Yerleşim Yeri Kardan Kapandı

Van'da Hava Koşulları Nedeniyle Yollar Kapandı

Van'da etkili olan olumsuz hava koşulları sonucunda 21 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelinde 16 mahalle ve 5 mezra ile ulaşım sağlanamamaktadır.

Karla Mücadele Ekipleri Çalışmalara Devam Ediyor

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için gece gündüz çalışmalarını sürdürmektedir. Özellikle akşam saatlerinde etkisini artıran kar ve tipinin ardından, Van-Bahçesaray kara yolu geçici olarak kapatılmıştı. Ancak, bu yol kısa süre içinde tekrar ulaşıma açıldı.

Yetkililer, vatandaşların seyahatlerinde dikkatli olmaları ve gelişmeleri takip etmeleri hususunda uyarılarda bulunmaktadır.