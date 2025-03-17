Van'da 30 Kilo 720 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'da düzenlenen operasyonlarda 30 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu ile 2 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 11:54
Van'da 30 Kilo 720 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu

Van'da gerçekleştirilen kapsamlı operasyonlar sonucunda 30 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti ile mücadele çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini duyurdu.

Operasyon Detayları ve Gözaltılar

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 9-16 Mart tarihleri arasında yaptığı operasyonda, uyuşturucu nakli ve ticareti yapanlarla birlikte sokak satıcılarını hedef aldı. Yapılan operasyonlar sonucu gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek' suçundan işlem yapıldı.

Yerel otoriteler, bu tür operasyonların uyuşturucu ile mücadele kapsamında önemli bir yere sahip olduğunu ve gelecekte daha fazla önlem alacaklarını belirtti.

Van'da düzenlenen operasyonlarda 30 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Van'da düzenlenen operasyonlarda 30 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Van'da düzenlenen operasyonlarda 30 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Van'da düzenlenen operasyonlarda 30 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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