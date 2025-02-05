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Van'da 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı: 5 Şüpheli Gözaltında

Van'ın Muradiye ilçesinde 5 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığına karıştığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 11:51
Van'da 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı: 5 Şüpheli Gözaltında

Van'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Van'ın Muradiye ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda 5 düzensiz göçmen yakalandı. Alınan bilgiye göre, göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 5 şüpheli de gözaltına alındı.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalara dikkat çekildi. Bu kapsamda, yol kontrol noktasında durdurulan iki otomobilde yapılan kimlik kontrolleri sonucunda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 5 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Jandarma'daki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakim tarafından yapılan duruşmada, 1 şüpheli tutuklanırken, 1 kişiye ev hapsi uygulanması kararı verildi. Diğer 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartı getirildi.

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