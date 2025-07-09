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Van'da 6 Saat Süren Ameliyatla Kanserli Tiroit ve Yanlış Yerleşimli Paratiroit Bezinden Kurtuldu

Van'da 38 yaşındaki kadın, 6 saat süren başarılı operasyonla kanserli tiroit bezlerinden ve yanlış yerleşimli paratiroit bezinden kurtuldu.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 11:01
Van'da 6 Saat Süren Ameliyatla Kanserli Tiroit ve Yanlış Yerleşimli Paratiroit Bezinden Kurtuldu

Van'da Başarıyla Gerçekleştirilen Ameliyat

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen 6 saatlik operasyonla, boyun bölgesinde olması gereken paratiroit bezi kalbinin üzerine yerleşmiş bir şekilde bulunan ve tiroit bezlerinde kanser tespit edilen 38 yaşındaki Sakine Allahverdi sağlığına kavuştu.

Hastanın Şikayetleri ve Teşhis

Bahçesaray ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk annesi Allahverdi, boğaz, göğüs ve baş ağrısı, halsizlik ile birlikte kol ve bacaklarında güçsüzlük gibi şikayetlerle ailesi tarafından sağlık kuruluşuna götürüldü. İlk müdahalelerin ardından, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen hastanın hormonlarında dengesizlik ve kanser tespiti yapıldı.

Rarite İçeren Durum

Yapılan ileri tetkiklerde, hastanın 2 santimetrelik paratiroit bezinin nadir görülen bir durumla kalbin üstünde, aort damarının altında yerleştiği belirlendi. Bu durum tıp literatüründe az rastlanan vakalar arasında bulunmaktadır.

Başarılı Ameliyat Süreci

Ameliyata Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Müjdat Uçak ve Göğüs Cerrahisi Hastalıkları Uzmanı Dr. Beniz İrem Ersoy Şığva katıldı. Operasyon sonucu, kapalı yöntemle paratiroit bezi ve iki taraflı kanserli tiroit bezleri alındı. 6 saat süren bu başarılı ameliyatın ardından, Allahverdi el ve ayaklarını rahatlıkla kullanarak ağrılarından kurtuldu.

Hastanın İyileşme Süreci

Allahverdi, hastanede 7 gün kontrol altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Ameliyatı değerlendiren Opr. Dr. Uçak, "Kapalı yöntemle gerçekleştirdiğimiz başarılı bir ameliyat yaptık. Tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam etti," şeklinde konuştu.

Hastanın Duyguları

İyileşme sürecini paylaşan Allahverdi, "Zor bir süreç atlattım. Hayatımı doktorlara borçluyum. Daha önce yürümekte zorlanıyordum. Şu an çok iyiyim. Doktorlardan Allah razı olsun," ifadelerini kullandı.

Van'da boyun bölgesinde olması gereken paratiroit bezi kalbinin üzerinde yer alan, tiroit...

Van'da boyun bölgesinde olması gereken paratiroit bezi kalbinin üzerinde yer alan, tiroit bezlerinde kanser tespit edilen 38 yaşındaki Sakine Allahverdi (solda), Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 6 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu. Ameliyatı yapan Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Müjdat Uçak (sağda) ve Göğüs Cerrahisi Hastalıkları Uzmanı Dr. Beniz İrem Ersoy Şığva (ortada) hastayla görüştü.

Van'da boyun bölgesinde olması gereken paratiroit bezi kalbinin üzerinde yer alan, tiroit...

Van'da boyun bölgesinde olması gereken paratiroit bezi kalbinin üzerinde yer alan, tiroit bezlerinde kanser tespit edilen 38 yaşındaki Sakine Allahverdi (solda), Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 6 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu. Ameliyatı yapan Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Müjdat Uçak (sağda) ve Göğüs Cerrahisi Hastalıkları Uzmanı Dr. Beniz İrem Ersoy Şığva (ortada) hastayla görüştü.

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