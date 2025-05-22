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Van'da Dereye Düşen Hafif Ticari Araçta Sürücü Kurtarıldı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde dereye düşen hafif ticari aracın sürücüsü, ekipler tarafından sağ salim kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 16:56
Van'da Dereye Düşen Hafif Ticari Araçta Sürücü Kurtarıldı

Van'da Dereye Düşen Araçta Kurtarma Operasyonu

Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen ilginç bir olayda, Refik Adahan idaresindeki 34 VU 5879 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı dereye düştü.

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine harekete geçen sağlık ve itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı.

Dereye düşen araçta mahsur kalan sürücü Refik Adahan, ekiplerin başarılı müdahalesi sayesinde herhangi bir yara almadan kurtarıldı. Olayda yaralanan kimse olmazken, kurtarma çalışmaları dikkatle gerçekleştirildi.

Hasar gören hafif ticari araç ise, bir ekskavatör yardımıyla sudan çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde dereye düşen hafif ticari aracın sürücüsü ekipler tarafından...

Van'ın Bahçesaray ilçesinde dereye düşen hafif ticari aracın sürücüsü ekipler tarafından kurtarıldı. Hasar gören araç, ekskavatörle sudan çıkarıldı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde dereye düşen hafif ticari aracın sürücüsü ekipler tarafından...

Van'ın Bahçesaray ilçesinde dereye düşen hafif ticari aracın sürücüsü ekipler tarafından kurtarıldı. Hasar gören araç, ekskavatörle sudan çıkarıldı.

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