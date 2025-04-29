Van'da Özel Gereksinimli Çocuklar Uçurtma Şenliği ile Eğlendi

Van'da Özel Gereksinimli Çocuklara Uçurtma Şenliği

Van Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından özel gereksinimli çocuklar için gerçekleştirilen uçurtma şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. İpekyolu ilçesindeki Atatürk Kültür Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, çocuklar aileleri ve öğretmenleriyle bir araya geldi.

Çocukların Uçurtmaları Gökyüzünü Renklendirdi

Şenliğe katılan çocuklara uçurtma dağıtılırken, Türk bayrağı ve çeşitli çizgi film karakterlerinin resimlerinin yer aldığı uçurtmalarla eğlenceli anlar yaşandı. Van semalarını renklendiren çocuklar, öğretmenleri ve velileriyle birlikte keyifli vakit geçirdi. Aynı zamanda İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, çocukların uçurtmalarını yapmalarına yardımcı oldu ve onlarla birlikte uçurtma uçurdu.

Özel Gereksinimli Öğrencilere Yönelik Farkındalık

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü Muhammed Şamil Aliağaoğlu, şenliğin amacının özel gereksinimli öğrencilere yönelik farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti. "Alanda 400'e yakın özel gereksinimli öğrencimiz bulunuyor. Uçurtma uçurduk, müzik dinlettik ve halay çektik. Daha sonra ikramda bulunduk. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek" diye konuştu.

Öğretmenlerden ve Velilerden Destek

Etkinlikte yer alan Okul Öncesi Öğretmeni Fadime Demir, çocukların doğa ile buluşarak baharın coşkusunu yaşadıklarını ifade etti. "Bu tür etkinlikler, çocuklarımızın hem fiziksel hem de sosyal gelişimleri açısından çok kıymetli. Etkinliğe katkıda bulunan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ederim" dedi.

Öğrenci velilerinden Mekin Güleç ise, "Bu tür etkinliklerin düzenlenmesi, özel çocuklar için çok faydalı. Devamı olursa veliler olarak çok memnun oluruz" ifadesinde bulundu.

Van Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığınca özel gereksinimli çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi. İpekyolu ilçesindeki Atatürk Kültür Parkı'nda gerçekleştirilen şenliğe aileleri ve öğretmenleriyle katılan çocuklara uçurtma dağıtıldı. Öğretmenleri ve velileriyle eğlenceli anlar yaşayan çocuklar, Türk bayrağı ve çizgi film karakterlerinin resimlerinin bulunduğu uçurtmaları uçurarak Van semalarını renklendirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığınca özel gereksinimli çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi. İpekyolu ilçesindeki Atatürk Kültür Parkı'nda gerçekleştirilen şenliğe aileleri ve öğretmenleriyle katılan çocuklara uçurtma dağıtıldı. Öğretmenleri ve velileriyle eğlenceli anlar yaşayan çocuklar, Türk bayrağı ve çizgi film karakterlerinin resimlerinin bulunduğu uçurtmaları uçurarak Van semalarını renklendirdi.