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Van'da Silahlı Saldırıda Baba Hayatını Kaybetti, 3 Çocuk Yaralandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırıda bir baba hayatını kaybetti, üç çocuğu yaralandı.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 01:09
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 01:09
Van'da Silahlı Saldırıda Baba Hayatını Kaybetti, 3 Çocuk Yaralandı

Silahlı Saldırı Van'da Can Aldı

Van'ın İpekyolu ilçesinde, Selimbey Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda O.K isimli baba hayatını kaybetti, üç çocuğu ise yaralandı.

Olayın Gelişimi

Alınan bilgilere göre, O.K., saat 22.00 sularında çocuklarıyla birlikte evine dönerken sitenin otoparkında saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda baba O.K., olay yerinde yaşamını yitirdi, çocukları ise çeşitli yaralarla hastaneye kaldırıldı.

Yardım ve Güvenlik Önlemleri

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis hemen olay yerine intikal etti. Yaralı çocuklar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentin hastanelerine götürüldü. Van Emniyet Müdürlüğü, olayın meydana geldiği mahallede ve hastaneler çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Faillerin Yakalanması İçin Çalışmalar Başlatıldı

Olayla ilgili olarak saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için kapsamlı bir soruşturma yürütülmektedir. Van emniyet güçleri, vatandaşlardan gelen her türlü ihbarı değerlendiriyor.

Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda baba öldü, 3 çocuğu yaralandı. Olay...

Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda baba öldü, 3 çocuğu yaralandı. Olay yerinde emniyet ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda baba öldü, 3 çocuğu yaralandı. Olay...

Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda baba öldü, 3 çocuğu yaralandı. Olay yerinde emniyet ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

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