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Van'da Takla Atan Otomobilde 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 3 Kişi Yaralandı

Van'ın Gevaş ilçesinde takla atan otomobilde 2 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı. Olayın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 00:59
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 00:59
Van'da Takla Atan Otomobilde 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 3 Kişi Yaralandı

Van'da Feci Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı

Van'ın Gevaş ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, kontrolden çıkarak takla atan bir otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Olay, Yuva Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 23 AEC 894 plakalı otomobil, kontrolünü kaybederek takla attı. Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi.

Yapılan incelemeler sonucunda, kaza nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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