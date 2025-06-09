Van Emniyet Müdürü Mutlu'dan Artı Değer Vanspor'a Anlamlı Hediye

Emniyet Müdürü Mutlu'dan Vanspor'a Anlamlı Destek

Van Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Nesine 2. Lig'den Trendyol 1. Lig'e yükselen Artı Değer Vanspor'a kentin plakasını hediye etti. Futbolcular ve teknik heyet, şampiyonluk kupasıyla birlikte Mutlu’yu makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında duyduğu memnuniyeti ifade eden Mutlu, takıma 65 VAN 65 plakayı takdim etti.

Özel Plakadan Elde Edilen Gelir Kulübe Bağışlanacak

Hediye edilen plakayla ilgili önemli bir ayrıntı da dikkat çekti. Açık artırma ile satılacak olan plakadan elde edilen gelir, doğrudan Artı Değer Vanspor'a bağışlanacak. Emniyet Müdürü Mutlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımın başarısıyla duyduğu gururu dile getirirken, Vanspor’un sadece bir futbol takımı olmadığını, şehrin azmi ve birlik ruhunun simgesi olduğunu vurguladı.

Bu Hediyenin Anlamı Büyüktür

Mutlu, konuşmasında şunları kaydetti: "Bugün, Van'ın ruhunu, kimliğini ve mücadelesini yansıtan eşsiz bir değeri, Sayın Valimizin izinleriyle Vanspor'a armağan ediyoruz. 65 VAN 65 plakası, dünyada tek olan bir değerdir; hem başında hem de sonunda Van'ın plaka kodunu taşıyan, ortasında ise şehrimizin adıyla kentin tüm değerlerini üzerinde barındırıyor. Şampiyon Vanspor'a yakışacak en anlamlı hediyeyi sunuyoruz."

Teşekkür Mesajları

Artı Değer Vanspor'un genel sekreteri Gökhan Hanoğlu ise, "Bize her zaman destek olan İl Emniyet Müdürümüzün nezdinde Sayın İçişleri Bakanımıza, Valimize teşekkür ederim. 65 VAN 65 yazılı plaka takımımıza büyük bir katkı sağlayacak. Çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. Ziyaretin sonunda Hanoğlu, İl Emniyet Müdürü Mutlu'ya isminin yazılı olduğu Artı Değer Vanspor forması hediye etti.

Van Emniyet Müdürü Murat Mutlu (sağ 2), Nesine 2. Lig'den Trendyol 1. Lig'e yükselen Artı Değer Vanspor'a kentin plakasını hediye etti.

Van Emniyet Müdürü Murat Mutlu (sağ 2), Nesine 2. Lig'den Trendyol 1. Lig'e yükselen Artı Değer Vanspor'a kentin plakasını hediye etti.