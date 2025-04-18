Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı Toplantısı Gerçekleşti

Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı Toplantısı

Van'da, Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı Toplantısı gerçekleştirildi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, toplantı kentteki bir otelde düzenlendi.

Toplantıda, katı atık, arıtma çamuru yönetimi, sıfır atık, hayvansal atıkların yönetimi, dip tarama, Van Gölü'nün doğal sit alanı ilan edilmesi, atık kabul tesisleri ve derelerin temizliği konuları ele alındı.

Çevre Bakan Yardımcısından Açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, toplantıda yaptığı konuşmada, Van Gölü'nün korunması için önemli adımlar atıldığını belirtti. Varank, "Bu çalışmaları 3 ana başlıkta ve 13 alt eylemden oluşan bir silsilede takip ettik. Geldiğimiz noktada birçok eylemimiz tamamlanmış oldu. Bu sürece emek veren tüm kurum, kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Van Valisi'nin Vurguları

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı kapsamında kısa süre içinde önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve bu sürecin devam ettiğini vurguladı. Balcı, "Van Gölü dünya değeri; kıymetli bir varlık. Cumhurbaşkanımızın eşi, kıymetli hanımefendinin bu projeyi himaye etmesi ve desteklemesi bizler için önemli. Gölümüzde dip çamur temizliği ve sıfır atık gibi projeler yürütüyoruz." diye konuştu.

Katılımcıların Görüşleri

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ise "Van Gölü ülkemizin, dünyanın göz bebeği. Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde yürütülen bu projenin çok önemli sonuçlar doğurduğuna yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan da eksik konuları ele aldıkları toplantıdan gölün tamamen temiz hale gelmesi için önemli sonuçların çıkacağına inandığını belirtti.

AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, "Dip çamuru temizliğiyle gölün dibinde bulunan atıklar temizleniyor. Göl kıyılarındaki kötü kokular yok oluyor. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla kıyıları kullanabilecek. Bugüne kadar 1 milyon 950 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı." bilgisini aktardı.

Toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, Bitlis ve Van ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Van'da, Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı Toplantısı gerçekleştirildi. Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank (sol 2) ile Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı (sağ 2) da katıldı.

Van'da, Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı Toplantısı gerçekleştirildi. Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank (sol 2) ile Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı (sağ 2) da katıldı.