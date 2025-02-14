DOLAR
36,22 -0,31%
EURO
37,93 -0,1%
ALTIN
3.417,87 -0,58%
BITCOIN
3.509.543,48 -0,82%

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 988 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Yoğun kar yağışı nedeniyle Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 988 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler yolları açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 11:12
Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 988 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te yoğun kar yağışı ve tipi etkili oldu. Bu durum, toplamda 988 yerleşim yerinin yolunun kapanmasına neden oldu. Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 74 mahalle ile 161 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için gece gündüz çalışmalara devam ediyor. Özellikle Van kent merkezi ve Başkale ilçesinde, belediye ekipleri cadde ve kaldırımlarda kar küreme çalışması başlattı. Esnaf da iş yerlerinin önündeki kar birikintilerini temizlemek için yoğun çaba harcıyor.

Hakkari'de Kar Kalınlığı 30 Santimetreye Ulaştı

Hakkari'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezinde kar kalınlığının 30 santimetreye kadar yükselmesine neden oldu. Vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önü ile çatılarda kar temizliği yapıyor. İl Özel İdaresinden gelen veriler, kent genelinde 284 köy ve mezra yolunun ulaşıma kapandığını gösteriyor. Karla mücadele ekipleri, kırsal bölgelerde yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ve Karayolları ekipleri ise kent merkezi ve ana güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Yüksekova'daki kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü, araçlar karla kaplandı. Vatandaşlardan Barış Sürek, “Dün hava güneşliydi, kar yağışı bizim için sürpriz oldu” dedi.

Muş’ta 250 Köy Yolu Kapandı

Muş'ta ise etkili olan kar nedeniyle 250 köy yolu ulaşıma kapandı ve kent merkezinde kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı. Esnaf, iş yerlerinin önündeki kar birikintilerini temizlerken, Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar yağışının etkisinin olduğunu belirtti. Yolların açılması için ekiplerin sahada bulunduğunu vurguladı.

Malazgirt Karayolları 116. Bölge Şefliği ekipleri de ana arterlerde yol açma çalışmalarını sürdürmektedir. Yetkililer, don ve buzlanmaya karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Bitlis’te Beyaz Manzara

Bitlis'te de etkili olan kar, kent merkezini beyaza bürüdü. Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması başlatırken, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, 219 köy yolunun kapandığını ifade etti. Ekiplerin sahada gece gündüz çalıştığına dikkat çeken Kurtkan, yolları en kısa sürede açmayı hedeflediklerini söyledi.

Ahlat ilçesinde, bu sabah karla uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerindeki karları temizledi. Vatandaşlardan Semih Bahadur, “Dün geceden bu yana kar yağışı sürdü ve sonuç olarak güzel manzaralar oluştu” şeklinde konuştu.

Bitlis'te etkili olan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Bitlis'te etkili olan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Bitlis'te etkili olan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Bitlis'te etkili olan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Toplumsal Dışlanma Uyuşturucu Bağımlılığına Zarar Veriyor
2
Çernobil Nükleer Santrali'ne Dron Saldırısı: UAEA'dan Açıklama
3
Muğla'da Deniz Seviyesi Düşünce Tarihi Gümrük Binası Gün Yüzüne Çıktı
4
Tüketiciler Birliği'nden Merkez Sıcak Su Sayaçları İçin Önemli Tavsiye
5
e-Devlet'ten Memnuniyet Oranı 2024'te Yüzde 95,81'e Ulaştı
6
Uşak'ta Yangın: 6 Ev Hasar Gördü, Can Kaybı Yok
7
Bakan Göktaş, Paris'te Türk Vatandaşlarıyla Buluştu: 'Hiçbir Vatandaşımızı Geride Bırakmayacağız'

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor