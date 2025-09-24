Van hudut hattında 1 kilo 221 gram uyuşturucu ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Van hudut hattında yapılan taramada 1 kilo 221 gram uyuşturucu ele geçirildi; maddeler Başkale ve Çaldıran jandarma ekiplerine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 15:42
Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında 1 kilo 221 gram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

Operasyon ve teslimat bilgileri

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, hudut birliklerinin keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürdüğü ifade edildi.

Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 1 kilo 221 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtilen açıklamada, uyuşturucunun Başkale ve Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildiği kaydedildi.

