Van hudut hattında 1 kilo 221 gram uyuşturucu ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında 1 kilo 221 gram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.
Operasyon ve teslimat bilgileri
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, hudut birliklerinin keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürdüğü ifade edildi.
Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 1 kilo 221 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtilen açıklamada, uyuşturucunun Başkale ve Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildiği kaydedildi.
