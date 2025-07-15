Van Kültür Yolu Festivali'nde Sanat ve Eğlence Dolu Günler

Van Kültür Yolu Festivali Renkli Etkinliklere Ev Sahipliği Yapıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamındaki etkinliklerine devam ediyor. Kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen bu festival, bölge sakinlerine hem eğlenceli anlar sunmakta hem de sanatsal deneyimler kazandırmaktadır.

Festival Kapsamında Gerçekleşen Etkinlikler

Festival çerçevesinde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından Van Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde “A. Vivaldi Dört Mevsim” konseri verildi. Ayrıca, müzisyen Ender Tekin tarafından Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Konser ve Tiyatro Salonu'nda tasavvuf müziği ezgileri seslendirildi.

Valilik önündeki park alanında ve Van Kent Meydanı'nda kurulan Sokak Sahnede genç müzisyenler, sahne alarak performanslarını izleyicilere sundu.

Van Müzesi Konferans Salonu'nda düzenlenen “Van Kazıları Paneli: Geçmişten Günümüze Kadının Toplumdaki Rolü” söyleşisi, kadının tarih içerisindeki yerini derinlemesine ele aldı.

Yaratıcılık ve Eğlence Dolu Atölyeler

İl Halk Kütüphanesi bahçesinde gerçekleştirilen “Yaşar Kemal'in İzinde Yaratıcı Drama Atölyesi”nde katılımcılar, eğitmen Ferhat Duman rehberliğinde hayal güçlerini geliştirdi. Ayrıca Işıl Açıkkar ve Aile Danışmanı Saliha Erdim, Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'ndaki “Aile” konulu söyleşide dinleyicilerle buluştu.

Çocuklar için Eğlenceli Aktiviteler

Atatürk Kültür Parkı'nda oluşturulan Çocuk Köyü, çeşitli etkinlik alanlarıyla çocukları ağırladı. “Arkeopark”, “Çanakkale Mobil Müze ve Sergisi”, “ASELSAN” ve “Ali Baba'nın Çiftliği” gibi eğlenceli alanlarda çocuklar keyifli vakit geçirdi.

“Ege ile Gaga” ve “Sezgin Maden ile 7 Bölge 7 Çocuk” tiyatro gösterisini izleyen çocuklar, ardından “Rafadan Tayfa: Göbeklitepe” filmini izleme fırsatı buldu. Ayrıca, Van Devlet Tiyatrosu'nda düzenlenen “Hacivat ve Karagöz'le Tanışma ve Yapım Atölyesi” ile geleneksel sahne sanatlarına dair bir deneyim yaşadılar.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında organize edilen Van Kültür Yolu Festivali, renkli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında organize edilen Van Kültür Yolu Festivali, renkli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.