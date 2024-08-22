Vaniköy'deki İzinsiz İnşaata Tepki: İBB Yönetimi Sorumludur

İstanbul'un Yeşil Alanlarına Dikkat Çekildi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Üsküdar'ın Vaniköy bölgesinde gerçekleştirilen izinsiz inşaatların çevreyi tehdit ettiğini ifade etti. Kabaktepe, Vaniköy'deki ormanlık alanın, İstanbul'un önemli yeşil alanlarından biri olduğunu belirtti.

İBB Yönetimi Neden Sessiz?

Kabaktepe, bu kaçak yapılaşmaya kimlerin göz yumduğuna dair soruların cevaplarının İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı'na ait olduğunu dile getirdi. "Bu durum, sadece çevreye değil, İstanbul halkına da bir ihanet anlamına geliyor" dedi.

Yapılan paylaşımda, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi olarak bilinen bu alandaki orman arazisinin korunması gerektiğinin altını çizen Kabaktepe, "Bölgenin İBB denetiminde olduğunun bilinirken, bu duruma müdahale edilmemesi kamuoyuna bir açıklama borcudur" şeklinde konuştu.

Vaniköy'deki inşaatın devam eden fotoğraflarını da paylaşan Kabaktepe, Boğaziçi'nin yeşil alanlarının korunması için acil önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Sonuç Olarak

Kabaktepe, İBB yönetiminin bu durum karşısındaki sessizliğini eleştirerek, "Eğer bu duruma karşı bir adım atılmazsa, Boğaziçi'nin kıymetli yeşil alanlarının yok olması, İBB yönetiminin omuzlarında bir vebal olacaktır" diyerek uyarıda bulundu.