Venezuela, ABD'nin Petrol Muafiyetini İptal Etmesine Sert Tepki Gösterdi

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD'nin petrol satış muafiyetini iptal etmesine karşı, ülkesinin onurunun korunması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.02.2025 19:54
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 19:54
Venezuela, ABD'nin Petrol Muafiyetini İptal Etmesine Sert Tepki Gösterdi

Venezuela, ABD'nin Petrol Muafiyetine Tepki Gösterdi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Venezuela'ya sağlanan petrol satışına ilişkin muafiyet anlaşmasını iptal etmesine tepki gösterdi. Maduro, "Venezuela'ya saldırılmaz, Venezuela'ya dokunulmaz, Venezuela'ya saygı duyulmalı" ifadelerini kullandı.

Etkinlikteki Mesajı Güçlüydü

Başkent Caracas'ta düzenlenen bir etkinlikte konuşan Maduro, ABD yönetiminin Chemron'un Venezuela'da petrol üretme ve satma lisansını iptal etme kararına karşı, bu durumun kendilerini yıldırmayacağını belirtti.

Maduro, "Hiçbir ülke ya da tehdit ulusumuzun gözünü korkutamaz. Kimse Venezuela'ya yanlış yapmaya kalkışmasın. Ülkemize karşı saldırganlık çağrısında bulunan faşistler adalete teslim edilecek. Venezuela'ya saldırılmaz, Venezuela'ya dokunulmaz, Venezuela’ya saygı duyulmalı" şeklinde konuştu.

Ekonomik Güçlenme Vurgusu

Ülkenin her türlü zorluğa rağmen ekonomisini güçlendirdiğini dile getiren Maduro, "İlerleyerek ülkemize saygı duyulmasını sağlamalıyız. Ekonomimizi iyileştirerek ve bağımsız bir model oluşturarak dünyaya kimseye bağlı olmadığımızı gösteriyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki Başkan Joe Biden döneminde Venezuela'ya sağlanan petrol satışına ilişkin muafiyet anlaşmasını iptal ettiğini açıklamıştı.

İLGİLİ HABERLER

Alanya’da Öğrencilere Büyük Destek: Ücretsiz Eğitim Kursları Başladı

Halkbank'tan 2025 Aile Yılı Destek Paketi

ATM’lerden Para Çekerken Dikkat! İşlemler İptal Olacak

Resmi Gazete'de KDV Muafiyeti Müjdesi: Dijital Girişimciler Kazanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karadeniz'de 28 Şubat Okul Tatilleri: Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?
2
TRT Tabii'nin 'Yankı' Dizisi Görünmez El'in Galası Görkemli Bir Şekilde Yapıldı
3
28 Şubat 2025 Gündemi: Politika, Ekonomi ve Spor Etkinlikleri
4
Aksaray'da Gürültü Kavgasında İki Kardeş Silahla Yaralandı
5
İstanbul'da 2.000 TL Ramazan Yardımı 1 Mart'tan Önce Ödenecek
6
Mısır'da Gazze için Görüşmeler Başladı: Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması Üzerine yoğun Müzakereler
7
Sırbistan'da 75 Kursiyere Türkçe Sertifikası Verildi

Karadeniz'de 28 Şubat Okul Tatilleri: Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı

ATM’lerden Para Çekerken Dikkat! İşlemler İptal Olacak

Yeni Su Faturası Sistemi: Artışlar 2026'da Başlayacak

Halkbank'tan 2025 Aile Yılı Destek Paketi

Resmi Gazete'de KDV Muafiyeti Müjdesi: Dijital Girişimciler Kazanıyor

Mansur Yavaş'tan Ankaralı Ailelere Ücretsiz Düğün Salonu Desteği

İstanbul ve İzmir'de Zabıta Alımları Başlıyor!

Karadeniz Bölgesi'nde 4 İl Eğitimde Ara Verdi

Fuzul Topraktan: 18.500 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Alanya’da Öğrencilere Büyük Destek: Ücretsiz Eğitim Kursları Başladı

E-Devlet'ten Vatandaşlık Maaşı Başvuruları Başlıyor