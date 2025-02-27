Venezuela, ABD'nin Petrol Muafiyetini İptal Etmesine Sert Tepki Gösterdi

Venezuela, ABD'nin Petrol Muafiyetine Tepki Gösterdi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Venezuela'ya sağlanan petrol satışına ilişkin muafiyet anlaşmasını iptal etmesine tepki gösterdi. Maduro, "Venezuela'ya saldırılmaz, Venezuela'ya dokunulmaz, Venezuela'ya saygı duyulmalı" ifadelerini kullandı.

Etkinlikteki Mesajı Güçlüydü

Başkent Caracas'ta düzenlenen bir etkinlikte konuşan Maduro, ABD yönetiminin Chemron'un Venezuela'da petrol üretme ve satma lisansını iptal etme kararına karşı, bu durumun kendilerini yıldırmayacağını belirtti.

Maduro, "Hiçbir ülke ya da tehdit ulusumuzun gözünü korkutamaz. Kimse Venezuela'ya yanlış yapmaya kalkışmasın. Ülkemize karşı saldırganlık çağrısında bulunan faşistler adalete teslim edilecek. Venezuela'ya saldırılmaz, Venezuela'ya dokunulmaz, Venezuela’ya saygı duyulmalı" şeklinde konuştu.

Ekonomik Güçlenme Vurgusu

Ülkenin her türlü zorluğa rağmen ekonomisini güçlendirdiğini dile getiren Maduro, "İlerleyerek ülkemize saygı duyulmasını sağlamalıyız. Ekonomimizi iyileştirerek ve bağımsız bir model oluşturarak dünyaya kimseye bağlı olmadığımızı gösteriyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki Başkan Joe Biden döneminde Venezuela'ya sağlanan petrol satışına ilişkin muafiyet anlaşmasını iptal ettiğini açıklamıştı.