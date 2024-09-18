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Venezuela'da ABD Vatandaşına Suikast Suçlaması

Venezuela'da Nicolas Maduro'ya suikast planı iddiasıyla bir ABD vatandaşı gözaltına alındı. ABD'den gelen tepkiler gündemde.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 11:31
Venezuela'da ABD Vatandaşına Suikast Suçlaması

Venezuela'da Suikast Planı İddiası

Venezuela'da, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya suikast planı yaptığı şüphesiyle bir ABD vatandaşı daha gözaltına alındı. Konuyla ilgili bilgiler, CBS NEWS tarafından aktarıldı.

Gözaltı Detayları ve Açıklamalar

Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, bir süredir takibe alınan ABD vatandaşı'nın, elektrik ve petrol tesisleri ile askeri birimlerin fotoğraflarını çekerken Caracas’ta yakalandığını ifade etti.

Cabello, gözaltına alınan kişinin, Venezuela’da planlanan bir komplonun parçası olarak Maduro ve üst düzey yetkilileri hedef almayı planladığını öne sürdü.

ABD'den Gelen Tepkiler

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, gözaltına alınan dördüncü ABD vatandaşı ile ilgili olarak Beyaz Saray'ın "doğrulanmamış haberlerden" haberdar olduğunu ifade etti. Açıklamada, ABD'nin Maduro'yu devirmeye yönelik komploya karıştığı iddialarının asılsız olduğu vurgulandı.

Ayrıca, ABD'nin Venezuela'daki siyasi krizin barışçıl ve demokratik bir çözümle sona ermesi için destek sunduğu belirtildi.

Hatırlanacağı üzere, Venezuela, 15 Eylül'de de 3 ABD'li, 2 İspanyol ve 1 Çek vatandaşı hakkında aynı suçlamalarla gözaltına alındığını duyurmuştu.

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