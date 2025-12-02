Vezirköprü'de "Benim Gözümden Vezirköprü" Öğrenci Fotoğraf Sergisi

Samsun Vezirköprü Mehmet Paşa İlkokulu öğrencilerinin kendi çektiği karelerden oluşan "Benim Gözümden Vezirköprü" sergisi açıldı; dereceye girenlere ödüller verildi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 14:16
Açılış töreni ve katılımcılar

Samsun Vezirköprü Mehmet Paşa İlkokulu öğrencileri, kendi objektiflerinden yansıyan karelerle hazırladıkları fotoğraf sergisini açtı. Sergi "Benim Gözümden Vezirköprü" temasıyla düzenlendi.

Açılış törenine Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, okul müdürü Fazıl Engin, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Ödüller ve sergi gezisi

Fotoğraf yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Özgür Kaya tarafından verildi. Dereceye giren öğrenciler şöyle sıralandı: 1. Selim Kayra Zengin, 2. İsmail Yasin Şen, 3. Betül Turan.

Açılışın ardından Kaymakam Kaya ve protokol üyeleri sergiyi gezerek öğrencilerin çektiği fotoğrafları inceledi.

