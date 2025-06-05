Viyana'da Siyonizm Karşıtları Theodor Herzl Meydanı'nın Adını Gazze Olarak Değiştirdi

Viyana'da Siyonizm Karşıtlarından Sembolik Tepki

Avusturya’nın başkenti Viyana’da, Filistin destekçileri, Gazze’de süren soykırıma dikkat çekmek amacıyla siyonizmin kurucusu Theodor Herzl’in adını taşıyan meydana ait tabelanın üzerine "Gazze Meydanı" yazısını yapıştırdı.

Sözler ve Protesto Eylemi

Musevi asıllı aktivist Dalia Sarig-Fellner tarafından düzenlenen protesto eyleminde, Filistin’de yaşanan sürgün, soykırım ve insan hakları ihlalleri eleştirildi. Tabelaya, "Gazze’deki soykırım ve 1948’den bu yana siyonizm kurbanları için" ifadeleri eklendi.

Protestoda konuşan avukat Dr. Astrid Wagner, bu eylemin mevcut soykırıma dikkat çekmek ve kurbanları anmak amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etti. Wagner, "Gazze’de açıkça dile getirilen bir soykırım söz konusu. İsrail’in sürdürdüğü siyaset bağlayıcı bir şekilde dava edilmelidir." şeklinde konuştu.

Siyonizm ve Filistin'deki Zulüm

Filistin’de yıllardır süren zulmün arkasında yatan siyonizm ideolojisinin bu protestonun temel sebeplerinden biri olduğunu vurgulayan Wagner, bu nedenle bu meydanın adını değiştirme eylemini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Aktivist Dalia Sarig-Fellner, geçtiğimiz yıl Viyana Belediyesi tarafından düzenlenen Theodor Herzl anma programında, Avusturya’daki Yahudilerin İsrail ve siyonizmle olan dayanışmasına dikkat çekerek, "Avusturya’daki siyonist Yahudiler, halihazırda soykırım işleyen bir devletin (İsrail) yanında yer alıyor. Siyonizm karşıtı Yahudiler ise Herzl’ın anma yılında Viyana’da ilk siyonizm karşıtı konferansı düzenlemek için insanları davet ediyor. Bizler, özgür bir Filistin için Filistinlilerin yanında duruyoruz." dedi.

Gösteride, polis, İsrail yanlılarının protestoyu provoke etmesine müsaade etmedi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da Filistin destekçileri, Gazze’de süren soykırıma dikkati çekmek için siyonizmin kurucusu Theodor Herzl’in adının verildiği meydana ait tabelanın üzerine "Gazze Meydanı" yazısı yapıştırarak sembolik bir şekilde yerin adını değiştirdi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da Filistin destekçileri, Gazze’de süren soykırıma dikkati çekmek için siyonizmin kurucusu Theodor Herzl’in adının verildiği meydana ait tabelanın üzerine "Gazze Meydanı" yazısı yapıştırarak sembolik bir şekilde yerin adını değiştirdi.