VURAN'lar göreve hazır: Yerli motorlu askeri araçlar TSK'ya teslim ediliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, yerli askeri kara aracı motoru TUNA'nın kullanıldığı ilk VURAN 4x4 araçlarını teslim almaya başlıyor.

VURAN'lar göreve hazır: Yerli motorlu askeri araçlar TSK'ya teslim ediliyor
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Vuran'lar göreve hazır. Yerli askeri kara aracı motoru Vuranlarla TSK'ya teslim edilmeye başlandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinesi ile gerçekleştirilen Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç Motoru projesinde sona yaklaşıldı. 400 beygir gücündeki TUNA motorları, ilk kez olarak envantere dahil ediliyor.

BMC Power firması tarafından üretilen 97 TUNA motoru, BMC Savunma'ya teslim edildi ve bu güçlü motorlar, VURAN 4x4 araçlarına entegre ediliyor. Yerli motorlu VURAN araçlarının kabul faaliyetleri başlatıldı ve ilk aşamada 50 adeti Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. İlerleyen süreçte ise Jandarma Genel Komutanlığı'na 40 araç daha teslim edilecek. Ayrıca, 7 motor da yedek olarak kullanıcılara temin edilecek. Bu gelişme, yerli savunma sanayisinin gücünü ve yerel üretimin önemini vurguluyor.

600 beygir gücündeki LEVEND BMC Power'ın marinize ettiği ilk motor olarak tasarlandı. LEVEND'in kara versiyonu AZRA motorundan türetildi. Tasarım aşaması tamamlanmak üzere olan motorların yıl sonunda teslim edilmesi bekleniyor. Bu güçlü motor, ASELSAN ve Sefine Tersanesi işbirliğiyle geliştirilen Marlin silahlı insansız deniz aracında kullanılacak.

Ayrıca, BMC Power ile İŞBİR Elektrik Sanayii AŞ arasında Yerli Motorlu Askeri Tip Jeneratör Geliştirme Projesi kapsamında, birer AZRA Marine (LEVEND) ve TUNA motorunun teslimatları yakın bir tarihte gerçekleştirilecek.

TUNA'nın geliştirme çalışmalarına Kasım 2018'de başlanan Türkiye'nin ilk yerli askeri kara aracı motoru, farklı iklim ve coğrafi şartlarda görev yapabilme kabiliyetini test etmek amacıyla Erzurum ve Antalya'da yol test edildiği belirtildi.

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