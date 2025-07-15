Washington'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' Etkinliği Düzenlendi

Washington'da 15 Temmuz Anması

ABD'nin başkenti Washington'daki Türkiye Büyükelçiliği, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yıl dönümü vesilesiyle “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” anma programı düzenledi.

Törene Katılanlar

Anma törenine, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Kongre üyeleri, eski büyükelçiler, diplomatlar, yabancı misyon ve sivil toplum temsilcileri ile Türk-Amerikan toplumu mensupları katıldı.

Büyükelçi Önal'ın Mesajı

Büyükelçi Önal, konuşmasında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği darbe girişimine karşı demokrasiyi korumak için büyük fedakarlıklar gösteren Türk halkını andıklarını belirtti. Önal, FETÖ'nün yurt içi ve dışında büyük ölçüde ortadan kaldırıldığını fakat bu yapının, ABD dahil birçok ülkede farklı kimlikler altında varlık göstermeye devam ettiğini ifade etti.

FETÖ ve Tehditler

Önal, FETÖ'nün hayır kuruluşları, işletmeler ve medya organizasyonları üzerinden faaliyetlerini sürdürme çabalarına dikkat çekerek, “Özünde amaç aynı: faaliyet gösterdikleri toplumun damarlarına sızmaya çalışmak.” dedi. Önal, ABD’li yetkililere örgütün şüpheli mali uygulamalarını inceleme çağrısında bulunarak, bu yapının kendi sistemlerini manipüle etmesine ve Türkiye karşıtı eylemlerde bulunmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Eski Büyükelçinin Değerlendirmeleri

ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey de törende yaptığı konuşmada, darbeden beri geçen dokuz yılda FETÖ’ye karşı elde edilen başarıları vurguladı. Jeffrey, bu süreçte Türkiye ile ABD arasında daha önce hiç bu kadar yakın bir ilişki olduğunu belirtti.

Koordinasyon ve İşbirliği

Jeffrey, Türkiye’nin Ukrayna'dan Suriye'ye kadar bölgede barış için işbirliği ve koordinasyonda birçok önemli çalışmaya öncülük ettiğini ifade etti.

USCMO Genel Sekreteri'nin Açıklamaları

ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO) Genel Sekreteri Usame Cemal ise 15 Temmuz darbe girişiminin sadece seçilmiş hükümete değil, halkın iradesine bir saldırı olduğunu kaydetti. Cemal, “Eğer darbe başarılı olsaydı, sadece Türkiye'yi değil, aynı zamanda bölgedeki istikrarı da etkisini kaybedecekti.” diyerek Türk halkının direncini övdü.

Destek Mesajları

Cumhuriyetçi Parti Temsilciler Meclisi üyeleri Ryan Zinke ve Pete Session, video mesajları ile Türk halkının darbe girişimi gecesi ülkeyi koruma çabasını ve gösterdiği mücadeleyi takdir ettiklerini dile getirdi.

ABD'nin başkentinde bulunan Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yıl dönümü vesilesiyle “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” anma programı düzenlendi. Anma törenine, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal başta olmak üzere Kongre üyeleri, eski büyükelçiler, diplomatlar, yabancı misyon ve sivil toplum temsilcileri ile Türk-Amerikan toplumundan vatandaşlar katıldı. Programda, Önal konuşma yaptı.

ABD'nin başkentinde bulunan Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yıl dönümü vesilesiyle “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” anma programı düzenlendi. Anma törenine, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal başta olmak üzere Kongre üyeleri, eski büyükelçiler, diplomatlar, yabancı misyon ve sivil toplum temsilcileri ile Türk-Amerikan toplumundan vatandaşlar katıldı. Programda, Önal konuşma yaptı.