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Washington'da Elon Musk Protestosu: Hükümet Üzerindeki Etkisi Tartışıldı

Washington'da yüzlerce kişi, Elon Musk'ın hükümet üzerindeki etkisini protesto etti, Demokrat kongre üyeleri de destek verdi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 10:01
Washington'da Elon Musk Protestosu: Hükümet Üzerindeki Etkisi Tartışıldı

Washington'da Elon Musk'a Karşı Büyük Protesto

ABD'nin başkenti Washington'da, aralarında Demokrat Kongre üyelerinin de bulunduğu yüzlerce kişi, Hazine Bakanlığı önünde bir araya gelerek Amerikalı iş insanı ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) başkanı Elon Musk'ın hükümet üzerindeki etkisini protesto etti.

Protesto Sloganları ve Pankartlar

Göstericiler, DOGE'ye "ödeme sistemi verilerine erişim yetkisi" verilmesinin ardından, "Elon Musk gitmeli!" sloganları attı. Bazı protestocular, "Trump'a Hayır, Musk'a Hayır, Faşist ABD'ye Hayır", "Musk Trump'ın sahibi" ve "Özel Verilerden Elini Çek" yazılı pankartlar taşıdı.

Demokrat Senatörlerden Sert Eleştiriler

Senato azınlık lideri Demokrat Chuck Schumer, protesto sırasında yaptığı konuşmada, "Elon Musk ve küçük bir grup insanın gizlice mahremiyetimizi, dolarlarımızı ve sahip olduğumuz her şeyi elimizden almasına izin veremeyiz." ifadelerini kullandı. Schumer, DOGE'ye "ödeme sistemi verilerine erişim" yetkisi verilmiş olmasının demokrasiyi zedelediğini vurguladı.

Yozlaşmış Pazarlık İddiası

Senatör Chris Van Hollen ise bu durumu, "Amerikan tarihinde gördüğümüz en yozlaşmış pazarlık" olarak tanımlayarak, Musk'ın daha önce Trump'ın kampanyasını finanse ettiğini ve şimdi Trump'ın ona hükümetin anahtarlarını verdiğini belirtti. Van Hollen, "Musk, Hazine Bakanlığı'na gelerek Sosyal Güvenlik numaralarını çalıyor. Buna izin verecek miyiz?" diye sordu.

Dava Süreci ve Açıklamalar

ABD Hazine Bakanlığı, DOGE'ye "ödeme sistemi verilerine erişim yetkisi" verdiği gerekçesiyle, Hizmet Çalışanları Uluslararası Sendikası (SEIU), Emekli Amerikalılar Birliği (ARA) ve Amerikan Hükümet Çalışanları Federasyonu (AFGE) tarafından dava edilmişti. Hazine Bakanlığı, DOGE'nin çalışanının ödeme sistemi verilerine yalnızca okuma erişiminin olacağını açıklamış durumda.

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