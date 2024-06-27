Yabancı uyruklular için yeni evlilik zorunluluğu! Ülkede yasal kalış şartı aranacak

2000’li yılların başından beri Türkiye'ye yerleşmek isteyen yabancıların sayısında önemli bir artış yaşandığı belirtilen yazıda, Türk vatandaşları ile evlenerek ikamet izni elde etmenin kötüye kullanılabileceği uyarısında bulunuldu. Türk vatandaşıyla yapılan evliliğin, vatandaşlık sürecinin ilk adımı olduğu vurgulanan yazıda, evlenmek isteyen yabancıların yasal kalış hakkına sahip olmaması durumunda evlilik başvurularının kabul edilmeyeceği bildirildi.

Yabancı Uyruklular için Yeni Düzenleme

İçişleri Bakanlığı, yabancı uyrukluların evlilik işlemlerinde önemli bir değişikliğe gitti. Artık evlenmek isteyen kişilerin Türkiye'de yasal kalış hakkına sahip olmaları gerekecek.

2000'lerden Bu Yana Yükselen Talep

Yazıda, 2000'li yılların başından beri Türkiye'ye yerleşmek isteyen yabancı sayısında belirgin bir artış yaşandığı ifade edildi.

Türk vatandaşıyla evlenerek ikamet izni almanın suistimale açık bir konu olduğu belirtilen yazıda, bu durumun önüne geçmek amacıyla yeni bir düzenleme getirildiği açıklandı.



Kamu Düzeni ve Uygulama

Yazıda, kamu düzeninin sağlanması ve düzensiz göçle mücadelenin güçlendirilmesi için bu önlemin alındığı vurgulandı.