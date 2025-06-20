Yalçın'dan Diyarbakır'da Türkiye'deki Güvenlik ve Ekonomi Mesajları

Yalçın, Diyarbakır'da Gençlik Buluşması'nda Konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Diyarbakır'da düzenlenen Gençlik Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güvenliği ve geleceği hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, "Son yıllarda Cumhurbaşkanı'mız öncülüğünde sarsılamaz, güvenliği tehdit altına alınamaz ve düşmanları tarafından saldırılmaya cesaret edilemez bir Türkiye'yi inşa etmeye çalışıyoruz" dedi.

Karmaşık Dünya ve Türkiye'nin Rolü

Dünyanın giderek daha karmaşık bir hal aldığını belirten Yalçın, "Son on yılda dünyada hiçbir kuralın kalmadığı bir döneme girdik. Herkes kendi başının çaresine bakıyor ve kimse kimseye fayda sağlayamıyor" ifadelerini kullandı.

Gazze'deki İnsanlık Dramı

Yalçın, Gazze'de yaşanan krizlere dikkat çekerek, "İnsanların özgürlük hakkı ve onuru çiğneniyor, hastaneler vuruluyor, çocuklar hayatını kaybediyor" şeklinde konuştu. Birleşmiş Milletler'in savaş, soy kırım gibi konularda etkisiz kaldığını vurguladı.

Terörle Mücadele ve Ekonomi

Türkiye'de terör sorununu ortadan kaldırmak ve toplumsal huzur ile refahı inşa etme hedeflerine vurgu yapan Yalçın, "Devlet, milletine güvenlik, huzur ve refah vermeye çalışıyor ve biz de AK Parti iktidarı olarak bunu sağlamak için çalışıyoruz" dedi. Yalçın, Türkiye’nin ekonomik gücünün artırılması gerektiğinin altını çizdi.

Alternatif Politikalar ve Eleştiriler

Yalçın, muhalefet partilerinin eleştirileri için alternatif çözümler sunmasını istedi. "Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomiden şikayet ederken ne tavsiye ettiğini bilmiyoruz. Karşıda herhangi bir fikir yok ki" dedi.

Diyarbakır'daki programa, AK Parti İl Başkanı Ömer İler, eski milletvekili Oya Eronat ve İl Gençlik Kolları Başkanı Mücahit Çakmak da katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, AK Parti Diyarbakır Gençlik Kolları Başkanlığınca merkez Sur ilçesindeki tarihi bir konakta düzenlenen "Gençlik Buluşması"na katıldı. Yalçın, burada bir konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, AK Parti Diyarbakır Gençlik Kolları Başkanlığınca merkez Sur ilçesindeki tarihi bir konakta düzenlenen "Gençlik Buluşması"na katıldı. Yalçın, burada bir konuşma yaptı.