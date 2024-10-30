Yalova'da Firari Hükümlü Yakalandı

Yalova'da Yakalama Operasyonu

Yalova'da, 6 ayrı suçtan dolayı toplamda 40 yıl 5 ay hapis cezası verilen firari hükümlü T.E., Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Arama Çalışmaları

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yoğun bir çalışma yürüttü. Ekipler, T.E.'yi 'Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık' suçundan 6 ayrı dosyada arıyordu.

Yakalama Detayları

Ekipler, alınan istihbarat doğrultusunda T.E.'yi Yalova'nın İsmetpaşa Mahallesi 125-2 Sokak'ta tespit etti ve gözaltına aldı.

Hükümlünün Durumu

Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.E., daha önce kesinleşmiş cezasını çekmek üzere cezaevine teslim edildi.