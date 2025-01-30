Yalova'da Köpüklenme Nedeniyle Su Kesintisi Yaşanıyor

Yalova'da Su Kesintisi: Köpüklenme Alarmı!

Yalova'da, şehrin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kurtköy Derivasyonu'nda tespit edilen köpüklenme, geniş çaplı bir su kesintisine yol açtı. Belediye Başkanı Mehmet Gürel, yaptığı yazılı açıklamada, bu durumun ciddi bir sorun olarak değerlendirildiğini belirtti.

Olayın Detayları

Gürel, Kurtköy Derivasyonu üzerinden Yeşil Körfez tarafına gelen hatta meydana gelen köpüklenme sonucunda tedbir amaçlı olarak su kesintisi uygulandığını ifade etti. Olayla ilgili olarak kolluk kuvvetleri araştırmalara başladı.

Köpüklenmenin dün akşam saatlerinde fark edildiğini belirten Gürel, "Bu durumu fark eder etmez hattı kestik ve hemen olaya müdahale ettik. Şu an teknik bir temizlik çalışması yapıyoruz ve bunun sonucunda da su kesintisi yaşanıyor" dedi. Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla gerçekleştirilen açıklamada, Gürel, "Eğer buraya dışarıdan bir müdahale varsa, dereye bir deterjan vesaire döküldüyse gerekli araştırmalar emniyet ve jandarma tarafından yapılacak. İçiniz rahat olsun. Bugün sadece teknik temizlikten dolayı su kesintisi yapıyoruz" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Yalova halkı, sorun çözülene kadar su kaynaklarını dikkatli kullanmaları konusunda uyarıldı.