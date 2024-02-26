Bist 100
9.350,39 0%
DOLAR
31,13 0,28%
EURO
33,82 0,57%
ALTIN
2.019,93 -0,12%

Yalova merkezli örgüt operasyonu: Kafes-47 ile 3 örgüt üyesi tutuklandı

“Kafes-47” adlı operasyonla Yalova merkezli olarak faaliyet gösteren bir organize suç örgütüne 4 ilde baskın düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 3’ü mahkemece tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 26.02.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 14:57
Yalova merkezli örgüt operasyonu: Kafes-47 ile 3 örgüt üyesi tutuklandı

Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bursa illerinde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Yalova İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 8 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Bu kişiler arasında örgütün liderleri olan Yılmaz Çakar ve Erdem Çakar da vardı.

Hakim karşısına çıkarılan 8 şüpheliden Yılmaz Çakar, Erdem Çakar ve Engin Kulunk tutuklanma kararı verildi. Diğer 5 şüpheli ise M.B, E.İ, G.K, M.D. ve H.B. isimli kişiler oldu. Bu kişiler adli kontrol hükümleriyle serbest kaldı.

"Çakar" isimli organize suç örgütüne yönelik Yalova merkezli olarak Sakarya, Bursa ve Kocaeli illerinde "Kafes-47" operasyonu düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın 25 Şubat’ta açıkladığı operasyonda örgütün liderleri de dahil olmak üzere 8 kişi gözaltına alındı. Altınova ilçesinde oto lastik, petrol istasyonu, işçi servisi işletmeciliği ve çiçek yetiştiriciliği sektörlerinde çalışan şüphelilerin suç işlemek için örgüt kurdukları, vatandaşlara yüksek faizle borç vererek tefecilik yaptıkları, borçlarını ödeyemeyen esnafları tehdit ederek senet imzalattıkları, borçların karşılığında ise iş yerlerinin mallarına, araçlarına, şirketlerine, gayrimenkullerine zorla el koyarak yağma ettikleri tespit edildi.

ÖRGÜTÜN ŞİRKET HESAPLARINDA 1 MİLYAR LİRA  HAKSIZ KAZANÇ TESPİT EDİLDİ

“Çakar” adlı organize suç örgütüne karşı Yalova merkezli olarak Altınova ve Çiftlikköy ilçeleri ile Kocaeli, Sakarya ve Bursa illerinde eş zamanlı "Kafes-47" operasyonu gerçekleştirildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının yönettiği operasyonda 14 adreste arama yapıldı. Şüphelilerin 2014 yılından bu yana açtıkları ve kapattıkları şirket hesapları üzerinden yaklaşık 1 milyar lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Şüphelilerin ayrıca borcunu ödemeyenlere silahla tehdit, evlerini kurşunlama, genel güvenliği tehlikeye atma, tehdit ve hakaret gibi suçlar işleyerek korku saldıkları, esnafları baskı altına aldıkları, sahte şirketler kurarak yüzde 12 bedel ile sahte fatura kestikleri ortaya çıktı.

Yapılan baskınlarda, 4 adet lisanssız silah, 2 adet kurusıkı silah, 2 adet av silahı ve çok miktarda mermi bulundu. Ayrıca, borçluların sakladığı 22 adet senet, 18 adet çek, örgüt başının dağıttığı 9 adet tapu, 4 adet mühür, borçluların araçlarına el konulan 2 adet plaka, iş yerinde gizli tutulan 550 lira nakit para, borçluların elinden alınan bir adet araba, 15 adet elektronik cihaz, 2 adet not defteri ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Ramazan ayında dışarda fiyatlara indirim güncellemesi! İftarda eko menü devreye giriyor

Ramazan ayında dışarda fiyatlara indirim güncellemesi! İftarda eko menü devreye giriyor

Evinizde bunu sakın yapmayın! Bir şikayetle demir parmaklıklar ardına girebilirsiniz

Evinizde bunu sakın yapmayın! Bir şikayetle demir parmaklıklar ardına girebilirsiniz

Her eve lazım dikey süpürge 899 TL’ye satılacak! Bim 1 Mart 2024 aktüel kataloğu

Her eve lazım dikey süpürge 899 TL’ye satılacak! Bim 1 Mart 2024 aktüel kataloğu

Citroen’den müthiş kampanya! 130 bin lira indirim ve sıfır faizli kredi fırsatı: Martta fiyatlar artmadan acele edin!

Citroen’den müthiş kampanya! 130 bin lira indirim ve sıfır faizli kredi fırsatı: Martta fiyatlar artmadan acele edin!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emekliye bir değil üç emekli maaşı birden bağlanıyor! Sırrı öğrenenler hemen SGK'ya koşacak
2
Seçil Erzan davasına yeni rapor dosyaya eklendi
3
Hocalı Katliama anısına soykırım anıtı yapılacak: Hocalı Soykırımı Anıtı'nın temelleri atıldı
4
Sağlık yatırımı yapmaya hazırlanan Güney Kore'li implant firması Türkiye'ye geliyor
5
Dev gemide salgın paniği: Kolera şüphesi ile geminin karaya demir atmasına engel olundu, gemidekiler karantinaya alındı
6
Çiftçilerin isyanı dinmiyor! Çiftçiler Brüksel'de ortalığı ateşe verdi
7
Deniz Akkaya'nın soruşturması tamamlandı: Akkaya hakkında 3,5 yıla kadar hapis cezası istendi

Her eve lazım dikey süpürge 899 TL’ye satılacak! Bim 1 Mart 2024 aktüel kataloğu

23 Şubat'tan sonra her faiz değişti! İşte en düşük taşıt kredisi faizleri güncellemesi

32,500 ₺ Maaş ile 471 Temizlik Personeli Alınacak! Aile Bakanlığı İllere Göre Kontenjan Dağılımını Açıkladı!

Evinde doğal gaz olan herkes yandı! O tarihten sonra faturada artık bunu da ödeyeceksiniz

Et tavuk kavurma alacalar bu indirimi kaçırmasın! Tarım Kredi Kooperatif 24 Şubat - 1 Mart 2024 aktüel kataloğu

Kıyı Emniyeti’nden Büyük Fırsat: KPSS’li ve KPSS’siz Memur Alımı!

Kredi kartım var demekten vazgebilirsiniz! O kişilerde kart limitleri sıfırlanıyor

Kütahya Belediyesi’nden İş Arayanlara Müjde: İlkokul KPSS’siz Personel Alımı

Evinizde bunu sakın yapmayın! Bir şikayetle demir parmaklıklar ardına girebilirsiniz

Citroen’den müthiş kampanya! 130 bin lira indirim ve sıfır faizli kredi fırsatı: Martta fiyatlar artmadan acele edin!

Ramazan ayında dışarda fiyatlara indirim güncellemesi! İftarda eko menü devreye giriyor

17.580 TL teminatı ödeyerek krediye uygun tarlayı kapacaksınız! Ziraat Bankası son fırsatı duyurdu