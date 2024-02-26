Yalova merkezli örgüt operasyonu: Kafes-47 ile 3 örgüt üyesi tutuklandı

Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bursa illerinde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Yalova İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 8 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Bu kişiler arasında örgütün liderleri olan Yılmaz Çakar ve Erdem Çakar da vardı.

Hakim karşısına çıkarılan 8 şüpheliden Yılmaz Çakar, Erdem Çakar ve Engin Kulunk tutuklanma kararı verildi. Diğer 5 şüpheli ise M.B, E.İ, G.K, M.D. ve H.B. isimli kişiler oldu. Bu kişiler adli kontrol hükümleriyle serbest kaldı.

"Çakar" isimli organize suç örgütüne yönelik Yalova merkezli olarak Sakarya, Bursa ve Kocaeli illerinde "Kafes-47" operasyonu düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın 25 Şubat’ta açıkladığı operasyonda örgütün liderleri de dahil olmak üzere 8 kişi gözaltına alındı. Altınova ilçesinde oto lastik, petrol istasyonu, işçi servisi işletmeciliği ve çiçek yetiştiriciliği sektörlerinde çalışan şüphelilerin suç işlemek için örgüt kurdukları, vatandaşlara yüksek faizle borç vererek tefecilik yaptıkları, borçlarını ödeyemeyen esnafları tehdit ederek senet imzalattıkları, borçların karşılığında ise iş yerlerinin mallarına, araçlarına, şirketlerine, gayrimenkullerine zorla el koyarak yağma ettikleri tespit edildi.

ÖRGÜTÜN ŞİRKET HESAPLARINDA 1 MİLYAR LİRA HAKSIZ KAZANÇ TESPİT EDİLDİ

“Çakar” adlı organize suç örgütüne karşı Yalova merkezli olarak Altınova ve Çiftlikköy ilçeleri ile Kocaeli, Sakarya ve Bursa illerinde eş zamanlı "Kafes-47" operasyonu gerçekleştirildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının yönettiği operasyonda 14 adreste arama yapıldı. Şüphelilerin 2014 yılından bu yana açtıkları ve kapattıkları şirket hesapları üzerinden yaklaşık 1 milyar lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Şüphelilerin ayrıca borcunu ödemeyenlere silahla tehdit, evlerini kurşunlama, genel güvenliği tehlikeye atma, tehdit ve hakaret gibi suçlar işleyerek korku saldıkları, esnafları baskı altına aldıkları, sahte şirketler kurarak yüzde 12 bedel ile sahte fatura kestikleri ortaya çıktı.

Yapılan baskınlarda, 4 adet lisanssız silah, 2 adet kurusıkı silah, 2 adet av silahı ve çok miktarda mermi bulundu. Ayrıca, borçluların sakladığı 22 adet senet, 18 adet çek, örgüt başının dağıttığı 9 adet tapu, 4 adet mühür, borçluların araçlarına el konulan 2 adet plaka, iş yerinde gizli tutulan 550 lira nakit para, borçluların elinden alınan bir adet araba, 15 adet elektronik cihaz, 2 adet not defteri ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.