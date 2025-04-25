Yalova'nın Armutlu Kıyılarında Müsilaj Alarmı

Yalova'nın Armutlu ilçesi kıyılarında deniz yüzeyinde müsilaj tespit edildi. Marmara Denizi'nde farklı noktalarda etkisini sürdüren bu olgu, ilçenin Tavşantepe mevkisindeki sahilde yoğun bir şekilde meydana geldi.

Müsilajın Etkileri ve Gözlemler

Sahildeki müsilaj nedeniyle su yüzeyinde köpüksü tabaka oluştu. Bu durum, hem çevre sakinleri hem de bölgeyi gezmeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından dikkatle gözlemlendi. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sahillerde oluşan müsilaj, deniz ekosistemine zarar verdiği gibi görsel olarak da kaygı yaratmakta.

Bu gelişmeler, bölgedeki deniz sağlığının korunması açısından alınması gereken önlemleri gündeme getiriyor.

Yalova'nın Armutlu ilçesi kıyılarında deniz yüzeyinde müsilaj görüldü. Marmara Denizi'nde farklı noktalarda etkisini sürdüren müsilaj, ilçenin Tavşantepe mevkisindeki sahilde yoğunlaştı. Sahildeki müsilaj nedeniyle su yüzeyinde köpüksü tabaka oluştu.

Yalova'nın Armutlu ilçesi kıyılarında deniz yüzeyinde müsilaj görüldü. Marmara Denizi'nde farklı noktalarda etkisini sürdüren müsilaj, ilçenin Tavşantepe mevkisindeki sahilde yoğunlaştı. Sahildeki müsilaj nedeniyle su yüzeyinde köpüksü tabaka oluştu.