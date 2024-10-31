Yangın Tatbikatı Van YYÜ Tıp Merkezi'nde Gerçekleştirildi

Van YYÜ Tıp Merkezi'nde Yangın Tatbikatı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi, AFAD, UMKE ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla önemli bir yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Etkinliğe 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri de destek verdi.

Tatbikatın Senaryosu ve Uygulaması

Tatbikat, Hastane Afet Planı Başkanı ve Başhekim Prof. Dr. Kamuran Karaman ile Hastaneler Başmüdürü Sefer Kuşan'ın liderliğinde gerçekleştirildi. Toplantı salonunda "Afet Yönetim Merkezi" oluşturarak tatbikata geçildi. Senaryoya göre, tıp merkezinin zemin katındaki kazan dairesinde yangın çıktı. İlk müdahaleyi sağlık personeli yangın tüpü ile yaptı.

Arama Kurtarma ve Tahliye Çalışmaları

Yangın haberinin alınmasının ardından AFAD, UMKE ve diğer arama kurtarma ekipleri ile 112 Acil Sağlık ve itfaiye birimleri, binadaki sağlık personelini, hasta ve hasta yakınlarını tahliye etti. Yangın sonrası bahçede kurulan sahra hastanesinde, getirilen hastaların tedavisi yapıldı; durumu ağır olanlar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Panik Anları ve Psiko-Sosyal Destek

Tatbikat esnasında panik halinde binadan çıkan vatandaşlar ve hasta yakınlarına psiko-sosyal destek sağlandı. Gerçekçi görüntülere sahne olan tatbikat, başarıyla tamamlandı.

Başhekim Karaman’ın Değerlendirmesi

Başhekim Kamuran Karaman, tatbikatın hedefinin hastane personelinin acil durumlara hazırlık seviyesini artırmak ve güvenlik önlemlerini test etmek olduğunu ifade etti. Karaman, "Tatbikatlarımızı her yıl düzenliyoruz. Sağlık çalışanlarının özellikle depremler ve yangınlar gibi afetlere karşı her daim tetikte olmaları gerekmekte. Son zamanlarda yaşanan krizlerde sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları herkesin takdirini kazandı. Bugünkü tatbikatımızı büyük bir başarıyla tamamladık. Destek veren tüm ekip ve kurumlara teşekkür ederim," şeklinde konuştu.