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Yangın Tüpü Fiyat Artışlarına İhbar Çağrısı: Tüketiciler Dikkat!

Tüketiciler Konfederasyonu, fahiş fiyat artışlarını Ticaret Bakanlığına bildirmeleri için vatandaşları uyardı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 11:33
Yangın Tüpü Fiyat Artışlarına İhbar Çağrısı: Tüketiciler Dikkat!

Yangın Tüpü Fiyatlarında Fahiş Artışlar Dikkat Çekiyor

Bolu Kartalkaya'daki otel yangını sonrasında, yangın söndürme tüplerindeki fahiş fiyat artışları vatandaşların dikkatini çekiyor. Tüketiciler Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Aziz Koçal, bu durumun ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Ticaret Bakanlığı Denetimlerini Artırdı

Bazı işletmelerin yangın tüpleri ve yangın güvenliği malzemelerindeki yüksek fiyat artışları sonrası, Ticaret Bakanlığı ekipleri söz konusu ürünleri satan işletmelere yönelik denetimlerini hızlandırdı. Fahiş fiyat uygulayan işletmelere karşı cezai işlemlerin başladığı bildirildi.

Fırsatçılığa Geçit Vermeyin

Aziz Koçal, Bolu'daki yangın sonrası yaşanan fiyat artışlarının ahlaki olmayan bir fırsatçılık olduğunu belirterek, “Toplumun güvenliğini ve hayatını doğrudan ilgilendiren ürünlerde yaşanan bu tür fiyat manipülasyonları, tüketici haklarına ve toplumsal vicdana aykırıdır.” dedi.

Tüketicilere Çağrı

Koçal, tüketicilere karşılaştıkları fahiş fiyat artışlarını yetkili mercilere iletmeleri için çağrıda bulundu. “Bu firmalar mutlaka Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna şikayet edilmeli, Ticaret Bakanlığına ve ALO 175 Tüketici Hattı’na bildirilmelidir” şeklinde konuştu.

Yasal Düzenlemelere İhtiyaç Var

Fırsatçılık yapan firmalara caydırıcı cezaların uygulanmasının önemine dikkat çeken Koçal, “Bu firmalara ticaretten men gibi yaptırımlar uygulanmasını sağlayacak yasal düzenlemeler ivedilikle hayata geçirilmelidir.” ifadesinde bulundu. Ayrıca, kriz dönemlerinde ticari ahlakın ön planda olması gerektiğini ifade ederek, ticaret ve esnaf odalarının da üyelerini takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

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