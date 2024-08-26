Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Yapay Zeka ile Müşteri Yorumlarını Analiz Eden Sistem Geliştirildi

OMÜ Bafra MYO öğrencileri, yapay zeka destekli sistemle TEKNOFEST'te birincilik kazandı.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 13:43
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 14:02
Yapay Zeka ile Müşteri Yorumlarını Analiz Eden Sistem Geliştirildi

Yapay Zeka Yenilikleriyle Birincilik Elde Edildi

Ülkemizdeki teknoloji yarışmalarında büyük başarılar elde edilmeye devam ediyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören üç öğrenci, BAFRA 4.0 adıyla bir ekip oluşturarak, müşteri yorumlarını analiz eden yapay zeka tabanlı bir sistem geliştirdiler.

TEKNOFEST'te Birincilik

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması'nda 86 takımı geride bırakarak, geliştirdikleri 'Entity Tabanlı Duygu Analizi' projesiyle büyük bir başarı elde ettiler. Bu başarıları, 2-6 Ekim tarihlerinde Adana'da düzenlenecek TEKNOFEST ödül töreninde taçlandırılacak.

Projenin Detayları

Yarışmada öğrenciler, veri üretimi, açık kaynak araçlarından yararlanma ve verileri analiz etme konularında projelerini geliştirdiler. Ayrıca, Türkçe Doğal Dil İşleme alanında uluslararası standartlarda bir projeye imza atmayı hedeflediler.

Bu yıl ikinci sınıf öğrencileriyle projeye katılma kararı aldıklarını belirten Mustafa Kaya, "Bize senaryolar veriliyor, bu senaryolar üzerinden çözüm yolları geliştiriyoruz" dedi.

Ekibin Çalışmaları

Bafra Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Bölümü ikinci sınıf öğrencileri Hicran Temel, Ahmet Anıl Sarıgüzel ve Ayşegül Topçu, danışmanlarıyla birlikte sıkı bir çalışma yürüttü. Projenin temel amacının müşteri bildirimlerini analiz ederek, hangi firma hakkında olumlu veya olumsuz yorumlar yapıldığını tespit etmek olduğunun altını çizdiler.

Ayşegül Topçu ise, "Sosyal medyadaki yorumları analiz ediyoruz. Markalar hakkında yorumları yıldızlayarak değerlendiriyoruz. Programımız, aldığı verilerle öğreniyor ve yeni yorumları analiz edebiliyor" şeklinde konuştu.

Öğrenci Ahmet Anıl Sarıgüzel de projenin arayüz tasarımını üstlendiğini belirtti. Bu tarz yarışmalara katılmanın kendileri için hem akademik hem de profesyonel açıdan büyük bir fırsat olduğunu ifade ettiler.

Gelecek yarışmalara katılmayı ve başarıyı sürdürmeyi hedefleyen ekip, okullarını ve şehirlerini en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalara devam ediyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Bölümü ekibi "BAFRA 4.0"...

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Bölümü ekibi "BAFRA 4.0", firmalarla ilgili müşteri yorumlarını derledikleri yapay zeka tabanlı sistemle TEKNOFEST kapsamında düzenlenen "TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması"nda birincilik kazandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Bölümü ekibi "BAFRA 4.0"...

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Bölümü ekibi "BAFRA 4.0", firmalarla ilgili müşteri yorumlarını derledikleri yapay zeka tabanlı sistemle TEKNOFEST kapsamında düzenlenen "TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması"nda birincilik kazandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Bölümü ekibi "BAFRA 4.0"...

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Bölümü ekibi "BAFRA 4.0", firmalarla ilgili müşteri yorumlarını derledikleri yapay zeka tabanlı sistemle TEKNOFEST kapsamında düzenlenen "TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması"nda birincilik kazandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Bölümü ekibi "BAFRA 4.0"...

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Bölümü ekibi "BAFRA 4.0", firmalarla ilgili müşteri yorumlarını derledikleri yapay zeka tabanlı sistemle TEKNOFEST kapsamında düzenlenen "TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması"nda birincilik kazandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Bölümü ekibi "BAFRA 4.0"...

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Bölümü ekibi "BAFRA 4.0", firmalarla ilgili müşteri yorumlarını derledikleri yapay zeka tabanlı sistemle TEKNOFEST kapsamında düzenlenen "TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması"nda birincilik kazandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Bölümü ekibi "BAFRA 4.0"...

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Bölümü ekibi "BAFRA 4.0", firmalarla ilgili müşteri yorumlarını derledikleri yapay zeka tabanlı sistemle TEKNOFEST kapsamında düzenlenen "TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması"nda birincilik kazandı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!