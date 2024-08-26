Yapay Zeka ile Müşteri Yorumlarını Analiz Eden Sistem Geliştirildi

Yapay Zeka Yenilikleriyle Birincilik Elde Edildi

Ülkemizdeki teknoloji yarışmalarında büyük başarılar elde edilmeye devam ediyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören üç öğrenci, BAFRA 4.0 adıyla bir ekip oluşturarak, müşteri yorumlarını analiz eden yapay zeka tabanlı bir sistem geliştirdiler.

TEKNOFEST'te Birincilik

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması'nda 86 takımı geride bırakarak, geliştirdikleri 'Entity Tabanlı Duygu Analizi' projesiyle büyük bir başarı elde ettiler. Bu başarıları, 2-6 Ekim tarihlerinde Adana'da düzenlenecek TEKNOFEST ödül töreninde taçlandırılacak.

Projenin Detayları

Yarışmada öğrenciler, veri üretimi, açık kaynak araçlarından yararlanma ve verileri analiz etme konularında projelerini geliştirdiler. Ayrıca, Türkçe Doğal Dil İşleme alanında uluslararası standartlarda bir projeye imza atmayı hedeflediler.

Bu yıl ikinci sınıf öğrencileriyle projeye katılma kararı aldıklarını belirten Mustafa Kaya, "Bize senaryolar veriliyor, bu senaryolar üzerinden çözüm yolları geliştiriyoruz" dedi.

Ekibin Çalışmaları

Bafra Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Bölümü ikinci sınıf öğrencileri Hicran Temel, Ahmet Anıl Sarıgüzel ve Ayşegül Topçu, danışmanlarıyla birlikte sıkı bir çalışma yürüttü. Projenin temel amacının müşteri bildirimlerini analiz ederek, hangi firma hakkında olumlu veya olumsuz yorumlar yapıldığını tespit etmek olduğunun altını çizdiler.

Ayşegül Topçu ise, "Sosyal medyadaki yorumları analiz ediyoruz. Markalar hakkında yorumları yıldızlayarak değerlendiriyoruz. Programımız, aldığı verilerle öğreniyor ve yeni yorumları analiz edebiliyor" şeklinde konuştu.

Öğrenci Ahmet Anıl Sarıgüzel de projenin arayüz tasarımını üstlendiğini belirtti. Bu tarz yarışmalara katılmanın kendileri için hem akademik hem de profesyonel açıdan büyük bir fırsat olduğunu ifade ettiler.

Gelecek yarışmalara katılmayı ve başarıyı sürdürmeyi hedefleyen ekip, okullarını ve şehirlerini en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalara devam ediyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Bölümü ekibi "BAFRA 4.0", firmalarla ilgili müşteri yorumlarını derledikleri yapay zeka tabanlı sistemle TEKNOFEST kapsamında düzenlenen "TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması"nda birincilik kazandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Bölümü ekibi "BAFRA 4.0", firmalarla ilgili müşteri yorumlarını derledikleri yapay zeka tabanlı sistemle TEKNOFEST kapsamında düzenlenen "TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması"nda birincilik kazandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Bölümü ekibi "BAFRA 4.0", firmalarla ilgili müşteri yorumlarını derledikleri yapay zeka tabanlı sistemle TEKNOFEST kapsamında düzenlenen "TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması"nda birincilik kazandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Bölümü ekibi "BAFRA 4.0", firmalarla ilgili müşteri yorumlarını derledikleri yapay zeka tabanlı sistemle TEKNOFEST kapsamında düzenlenen "TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması"nda birincilik kazandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Bölümü ekibi "BAFRA 4.0", firmalarla ilgili müşteri yorumlarını derledikleri yapay zeka tabanlı sistemle TEKNOFEST kapsamında düzenlenen "TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması"nda birincilik kazandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Bölümü ekibi "BAFRA 4.0", firmalarla ilgili müşteri yorumlarını derledikleri yapay zeka tabanlı sistemle TEKNOFEST kapsamında düzenlenen "TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması"nda birincilik kazandı.