Yapı Kredi'den Rekor Promosyon: 72.500 TL Ödeme!

Rekor Promosyon Anlaşması Isparta'dan Geldi

Yapı Kredi Bankası'nın sağladığı dev bir promosyon anlaşması, Isparta Belediyesi çalışanlarını sevindirdi. Anlaşma, toplam 2.130 personele kişi başı 72.500 TLlik promosyon ödemesi yapılacağını duyurdu.

Artış Oranı %325!

Geçtiğimiz yıllarda yapılan promosyon ödemeleri ile karşılaştırıldığında, bu yeni teklif yüzde 325lik bir artış sağlıyor. Başkan Başdeğirmen, 2022 yılında yapılan ihalenin 17.120 TL ile sonuçlandığını belirterek, bu artışın, personelin emeğine verdikleri değerin en somut göstergesi olduğunu ifade etti.

Pembem Belediyesi'nde İhaleyi Kazandı

Isparta Belediyesi'nin gerçekleştirdiği açık artırma usulü ihalede, en yüksek teklifi Yapı Kredi Bankası sundu. Bu sonuç, kamu çalışanları için büyük bir sevinç kaynağı oldu.

Ödeme Tarihleri

Promosyon ödemeleri, 20-30 Ağustos 2025 tarihleri arasında, çalışanların hesaplarına tek seferde ve peşin olarak yatırılacak.