DOLAR
40,02 -0,08%
EURO
46,87 0,05%
ALTIN
4.241,52 1,1%
BITCOIN
4.340.067,89 -0,44%

Yapı Kredi'den Rekor Promosyon: 72.500 TL Ödeme!

Yapı Kredi Bankası, Isparta Belediyesi'ne 2.130 çalışana kişi başı 72.500 TL promosyon ödeyecek.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 16:35
Yapı Kredi'den Rekor Promosyon: 72.500 TL Ödeme!

Rekor Promosyon Anlaşması Isparta'dan Geldi

Yapı Kredi Bankası'nın sağladığı dev bir promosyon anlaşması, Isparta Belediyesi çalışanlarını sevindirdi. Anlaşma, toplam 2.130 personele kişi başı 72.500 TLlik promosyon ödemesi yapılacağını duyurdu.

Yapı Kredi'den Rekor Promosyon: 72.500 TL Ödeme!

Artış Oranı %325!

Geçtiğimiz yıllarda yapılan promosyon ödemeleri ile karşılaştırıldığında, bu yeni teklif yüzde 325lik bir artış sağlıyor. Başkan Başdeğirmen, 2022 yılında yapılan ihalenin 17.120 TL ile sonuçlandığını belirterek, bu artışın, personelin emeğine verdikleri değerin en somut göstergesi olduğunu ifade etti.

Pembem Belediyesi'nde İhaleyi Kazandı

Isparta Belediyesi'nin gerçekleştirdiği açık artırma usulü ihalede, en yüksek teklifi Yapı Kredi Bankası sundu. Bu sonuç, kamu çalışanları için büyük bir sevinç kaynağı oldu.

Ödeme Tarihleri

Promosyon ödemeleri, 20-30 Ağustos 2025 tarihleri arasında, çalışanların hesaplarına tek seferde ve peşin olarak yatırılacak.

İLGİLİ HABERLER

Mardin'den Memurlara Rekor Maaş Promosyonu: 82.500 TL!

Erdoğan'dan Aile Yılı Reformu: Evlilikte Yeni Destek Paketleri

Temmuz'da Beklenen Zamlar: Cepler Kül Olacak!

Temmuz'da 32 Günlüğüne 27.000 TL Gelir Sağlayacak Mevduat Faizleri!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehit Piyade Teğmen Furkan Sert, Malatya'da Sonsuzluğa Uğurlandı
2
Sivas'ta Kayıp Alzheimer Hastası Kadın Kızılırmak'ta Ölü Bulundu
3
Kocaeli'de 'Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planı' İmzalandı
4
Hüseyin Yayman'dan Terör ve Anayasa Açıklamaları
5
Konya'da Depozito İade Makineleri Tüm ilçelere Yaygınlaşacak
6
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel Yangını Davası Devam Ediyor
7
Milyonların Kaderini Değiştiren İmza: Temmuz Artışı Rekor Kırdı

Yapı Kredi'den Rekor Promosyon: 72.500 TL Ödeme!

Mardin'den Memurlara Rekor Maaş Promosyonu: 82.500 TL!

Emekliye Promosyon Müjdesi: Temmuz Zammı ile Yüksek Ödemeler Başlıyor

Erdoğan'dan Aile Yılı Reformu: Evlilikte Yeni Destek Paketleri

Milyonların Kaderini Değiştiren İmza: Temmuz Artışı Rekor Kırdı

Bursa'daki Ulaşım Ücretlerine Zam Geldi! Yeni Tarifeler Duyuruldu

İstanbul’a Kavurucu Sıcaklar Geliyor! MGM'den Kritik Uyarı

Temmuz'da 32 Günlüğüne 27.000 TL Gelir Sağlayacak Mevduat Faizleri!

Dışişleri Bakanlığı 180 Aday Meslek Memuru Alacak

TOBB Nefes Kredisi: 6 Ay Ödemesiz 2.5 Milyon TL İmkanı

Temmuz'da Beklenen Zamlar: Cepler Kül Olacak!

Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek